Solís concluyó su recorrida por el Departamento Matacos

Durante el viernes 10, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, encabezó una recorrida territorial por el oeste formoseño, que incluyó visitas estratégicas a las localidades de Ingeniero Juárez, Teniente Fraga y Misión Pozo Yacaré.

De esta manera, ratificando la premisa del Modelo Formoseño de estar siempre junto al pueblo, Solís estuvo con vecinos de Ingeniero Juárez, visitó la carbonería de Teniente Fraga y cerró su jornada compartiendo un partido de fútbol en Misión Pozo Yacaré.

Sobre esta última actividad, el Vicegobernador expresó: “Fortalecimos lazos a través de un deporte que nos une y luego compartimos una cena con la comunidad”.

“Estar junto al pueblo es el camino para seguir construyendo la Formosa que todos queremos”, destacó Solís, subrayando que la unidad y el trabajo mancomunado es “lo que nos pregona nuestro gobernador Gildo Insfrán”.



