Aráoz sobre la regulación de celulares dijo que se debe consolidar una educación de calidad

El proyecto sobre la regulación de la utilización de herramientas digitales en los establecimientos escolares, que ya cuenta con estado parlamentario y es analizado en comisiones, busca dar respuesta al avance tecnológico en la vida cotidiana de los estudiantes.

En el marco del debate que se desarrolla en la Legislatura de Formosa sobre la regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, se refirió a la importancia de alcanzar un marco normativo que convierta a la tecnología en una herramienta constructiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el titular de Educación de la provincia, Julio Aráoz, sostuvo que “el desarrollo tecnológico se da a velocidades inusitadas, y la incorporación en nuestras vidas del teléfono móvil y la evolución que presenta es significativa”.

Entonces, resaltó la importancia de “utilizar esas herramientas de la tecnología responsablemente para que, a través de ellas y a través del uso, tengamos una contribución positiva al proceso de enseñanza-aprendizaje”.

En ese sentido, valoró positivamente la apertura del debate a todos los actores sociales, incluidos los propios alumnos, señalando que “hemos reunido información, estudios de casos y profesionales del área educativa han participado de los trabajos en Comisión en nuestra Legislatura”.

Subrayó que “lo bueno es que esta iniciativa ya tiene estado parlamentario y podemos lograr que esta ley salga a partir de los consensos políticos, porque todos debemos partir de la necesidad de consolidar un sistema educativo de calidad, adaptado a los desafíos del siglo XXI”.

Además, el funcionario comentó que uno de los motores de este debate legislativo ha sido la “inquietud manifestada por padres y docentes respecto a los riesgos del uso irresponsable de los dispositivos”, recordando que durante el 2025, se llevaron adelante diversas jornadas de capacitación para abordar problemáticas como el acceso a plataformas de juego no autorizadas, que “tenían como una consecuencia final, en algunos casos, la ludopatía”, alertó.

Finalmente, hizo un llamado a la “corresponsabilidad”, recordando que, “si bien la escuela cumple un rol fundamental en la alfabetización digital, la familia posee una responsabilidad primaria en la supervisión del uso que los menores hacen de la tecnología”.



