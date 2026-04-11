Con una nueva colecta, el Hospital de Palo Santo reafirma el valor solidario de la donación voluntaria de sangre

Un acto altruista, gratuito y esencial para salvar vidas que contó con la participación de los vecinos de la localidad.

El viernes 10, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante una nueva jornada de donación voluntaria de sangre y plaquetas en el Hospital de la localidad de Palo Santo, en articulación con el Centro Provincial de Hemoterapia.

La directora del nosocomio, doctora Sandra Rossoli, señaló que, como se viene haciendo desde hace tiempo, la colecta tuvo por objetivo “promover la donación voluntaria y habitual de este líquido vital que no se puede comprar, ni obtener de otra manera que no sea a través de la donación que una persona hace a otra”.

En ese sentido, subrayó que, de esta manera, el nosocomio se sumó una vez más a los efectores sanitarios de toda la provincia para reforzar el sistema de provisión de componentes sanguíneos a la red de salud pública de la provincia.

Seguidamente, comentó que días previos se realizó una amplia convocatoria a la comunidad mediante redes sociales, medios de comunicación locales y la difusión en el propio hospital, lo que permitió alcanzar la participación de los vecinos.

Como resultado, se registraron 19 donantes “de los cuales, se concretaron 17 donaciones de sangre y dos de plaquetas mediante el sistema de aféresis”, mencionó Rossoli.

Respecto a la jornada, expuso que “se desarrolló con normalidad” y valoró especialmente este tipo de acciones que apuntan a promover la disponibilidad de sangre y sus componentes en todos los efectores de la red sanitaria.

Asimismo, enfatizó que estas políticas públicas resultan fundamentales “para la atención de pacientes en situaciones de urgencia, cirugías y diferentes tratamientos médicos”, situaciones que frecuentemente presentan una necesidad imprescindible de sangre y sus hemocomponentes. Y en esto “el Gobierno de Formosa viene demostrando un alto compromiso”, afirmó.

En esa línea, expresó “sobre todo en estos tiempos donde la justicia social está tan bastardeada desde el gobierno nacional, el Gobierno de la provincia de Formosa se destaca por su decisión de sostener un modelo de salud de inclusión, apostando a los hospitales y centros de salud del interior”.

Y agregó “esto permite acercar a la población este tipo de actividades, como es la colecta de sangre en la propia localidad en la que vive, evitando que tengan que trasladarse a la Capital para poder donar y facilitando que más personas puedan hacer efectivo un acto tan altruista de amor al prójimo como es la donación de sangre voluntaria, gratuita y segura”.

Finalmente, la funcionaria agradeció “al Gobierno de la provincia y a nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán, como también a nuestro ministro, el doctor Aníbal Gómez, por apoyarnos y acompañarnos para que podamos hacer esta labor en favor del cuidado de la salud de todas las formoseñas y formoseños”, concluyó.



