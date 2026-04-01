Encontraron restos óseos humanos durante patrullajes preventivos

Pobladores alertaron a la Policía provincial sobre el hallazgo de restos óseos en una zona de monte, en inmediaciones a la Ruta Nacional 95, en jurisdicción de Subteniente Perín.

Integrantes de la subcomisaría de esa localidad tomaron conocimiento del caso el jueves último, alrededor de las 17:40 horas, y constataron la presencia de huesos y un cráneo que a simple vista sería de origen humano, entre la maleza del lugar.

Ante esta situación, se informó de inmediato al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, de la Primera Circunscripción de la Provincia, que dispuso las diligencias a seguir.

También se convocó al personal de Policía Científica para realizar las pericias, además de medidas que incluyeron el resguardo y perímetro del escenario del hallazgo, sumado al levantamiento de los restos en cajas de cartón y su traslado al Cuerpo Médico Forense, para el análisis e identificación.