Secuestran más de 500 postes de quebracho colorado por falta de documentación

• El procedimiento se realizó en la zona rural conocida como El Martillo. Parte de la carga fue trasladada y el resto quedó bajo custodia policial

Integrantes del Destacamento Sarmiento secuestraron una importante cantidad de postes de quebracho colorado, durante un operativo realizado en una zona rural, y cargamento tenía como destino la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento tuvo lugar sobre el camino vecinal 5050, en el paraje conocido como El Martillo, donde los uniformados detectaron a un grupo de personas que cargaba postes de madera en un camión con acoplado, perteneciente a una empresa de transporte.

Al solicitar la documentación que avale la extracción y el transporte de la carga, los responsables manifestaron no contar con la guía correspondiente, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la madera.

En total, se incautaron aproximadamente 500 postes de quebracho colorado, de los cuales 56 ya habían sido cargados en el camión y fueron trasladados al Destacamento Sarmiento.

El resto permanece en el lugar bajo custodia, previéndose su traslado en las próximas horas.

En el procedimiento trabajaron efectivos de la Unidad Regional Siete; mientras que las actuaciones fueron elevadas al organismo de control dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente para su intervención.



