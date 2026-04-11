Emergencias 911 incorporó tecnología de punta para ganar eficiencia y calidad

• Se pasó del sistema analógico al digital

La Línea de Emergencias 911 ECO de la Policía de Formosa incorporó tecnología de última generación en el servicio de respuesta inmediata, que incluye la implementación de 10 líneas de entradas de llamadas con operadores telefónicos.

El director general de Informática, el Comisario Mayor Gustavo Bordón, explicó que se trata de la migración del sistema analógico a la digital en telecomunicaciones, lo que constituye un cambio clave para mejorar la calidad, eficiencia y capacidad de las comunicaciones.

“Nos permite contar con una red más rápida, segura, escalable y eficiente, que es de vital importancia para el Sistema 911 ECO porque se traducirá en menos inconvenientes y se verá impactada en la calidad del servicio que se brinda en la atención telefónica a los ciudadanos formoseños”, remarcó Bordón.

Aclaró que, en los sistemas analógicos, la información (voz, audio, video) se transmite como señales eléctricas continuas que son muy sensibles al ruido y a la degradación con la distancia y generaba interferencias, baja calidad y limitaciones en el número de usuarios.

“En cambio, los sistemas digitales convierten esa información en datos binarios (0 y 1). Esto permite mayor calidad porque las señales pueden regenerarse sin pérdida, menor interferencia porque el ruido afecta menos a los datos digitales, mayor capacidad porque se pueden multiplexar muchas comunicaciones en un mismo canal”, especificó.

En este sentido, resaltó que en materia de seguridad permite cifrado y protección de la información, además de la integración de servicios como la voz, datos e internet en una sola red.

“La migración implicó reemplazar equipos tales como centrales, enlaces, terminales y adoptar tecnologías como fibra óptica e internet”, concluyó.