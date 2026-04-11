Clorinda: Detuvieron a un sujeto con pedido de captura y secuestraron bienes

• Las intervenciones se realizaron durante tareas preventivas

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando de Patrulla Seguridad Urbana de Clorinda detuvieron a un sujeto con pedido de captura vigente y secuestraron elementos de dudosa procedencia.

El primer procedimiento tuvo lugar el viernes último, alrededor de las 10:20 horas, en el barrio Libertad, sobre la barrera de contención hídrica y calle San Juan, de la segunda ciudad.

Allí los uniformados observaron a un sujeto que se desplazaba a pie y al advertir la presencia policial se dio a la fuga, traspasando un paso no habilitado hacia la localidad de Nanawa, República del Paraguay, arrojando en su huida una caja de plástico verde.

Los efectivos constataron que en su interior contenía herramientas, presumiblemente robadas, por lo que fueron secuestradas.

Luego, alrededor de las 12:00 horas, en el barrio San Miguel, en inmediaciones al sector conocido como el Cristo, personal de la misma dependencia policial detuvo a un sujeto por registrar pedido de captura en el marco de varias causas judiciales por delitos contra la propiedad y otros hechos.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal por “Robo” y quedó alojado en una de las celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.