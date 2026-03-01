Productores de Buena Vista se perfeccionaron en el manejo sanitario del mamón junto al CEDEVA

La actividad incluyó prácticas sobre control de enfermedades, manejo del cultivo y criterios de cosecha, con el objetivo de mejorar la productividad y calidad del mamón.

Este miércoles 1 de abril de 2026 se llevó a cabo una jornada técnica a campo en la chacra del productor Vicente Romero, ubicada en el barrio Pasarela de Buena Vista. La actividad estuvo centrada en el manejo de enfermedades y la cosecha de frutos de mamón, y fue organizada por el CEDEVA Misión Tacaaglé. El encuentro reunió a productores de la zona, representantes de la Comisión de Fomento y del Honorable Concejo Deliberante de Buena Vista, así como a técnicos del Ministerio de la Producción y Ambiente.

Durante la apertura, el coordinador general de los CEDEVAs, Federico De Pedro, dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia de estos espacios de capacitación en el territorio. En ese marco, subrayó el rol estratégico del trabajo de extensión que impulsa el organismo, especialmente a través de la implementación de módulos demostrativos en campos de productores, que permiten transferir conocimientos y resultados validados dentro de la institución hacia la comunidad rural. Asimismo, remarcó el impacto de las políticas públicas promovidas por el Gobierno de la Provincia de Formosa, orientadas a fortalecer el desarrollo de pequeños y medianos productores.

En el desarrollo de la jornada, el ingeniero Elías López, técnico del CEDEVA Misión Tacaaglé, presentó los avances del trabajo con el cultivo de mamón tanto en predios institucionales como en campos de productores asociados. En su exposición, detalló las tareas realizadas desde la implantación del cultivo en septiembre de 2025, incluyendo prácticas de plantación, manejo del riego, control de malezas, monitoreo de plagas y enfermedades, fertilización, aplicaciones fitosanitarias y raleo de frutos.

El especialista señaló que, en el estado fenológico actual —próximo a la cosecha—, resulta fundamental sostener la sanidad del cultivo mediante un monitoreo constante que permita detectar de manera temprana síntomas en hojas y frutos. En este sentido, destacó la importancia de prácticas culturales como el deshoje y el raleo, complementadas con controles químicos cuando sea necesario y bajo criterios técnicos adecuados.

La jornada continuó con una instancia práctica enfocada en los parámetros de cosecha para consumo en fresco. Allí se abordaron aspectos clave como el momento óptimo de recolección, técnicas para evitar daños en la fruta, procesos de lavado y desinfección, así como criterios de selección, envasado y presentación comercial.

Posteriormente, los participantes recorrieron una plantación establecida en 2024, actualmente en su segundo ciclo productivo tras una poda de renovación. Este módulo permitió observar el comportamiento del cultivo en distintas etapas y analizar los resultados de las prácticas de manejo implementadas.

Como cierre, se realizó una degustación de fruta fresca y jugos elaborados a partir de distintos híbridos de mamón, con el objetivo de promover alternativas de consumo en fresco. La iniciativa busca diversificar las formas de aprovechamiento del cultivo, más allá de la tradicional elaboración de dulces en almíbar a partir de frutos verdes.

Desde el CEDEVA destacaron que este tipo de jornadas resultan fundamentales para fortalecer los vínculos entre productores, técnicos e instituciones, promoviendo el intercambio de conocimientos y la adopción de prácticas que mejoran la productividad y la calidad de los cultivos. Además, remarcaron que constituyen una herramienta clave para acercar la innovación y los avances tecnológicos al territorio, favoreciendo el desarrollo sostenible de las economías regionales.







