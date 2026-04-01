Barrio La Paulina: Se recuperó la totalidad de los objetos sustraídos

Fue durante el allanamiento de una vivienda del barrio La Paulina

Integrantes de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini esclarecieron un ilícito, en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto” y recuperaron la totalidad de los bienes denunciados.

El miércoles último, alrededor de las 15:00 horas, una comisión policial acudió a una vivienda ubicada sobre la Calle 7, departamento 5, del barrio La Paulina de la ciudad de Formosa, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En la requisa del inmueble de la imputada, detenida el día anterior, los uniformados secuestraron diversos elementos vinculados a la causa, entre ellos una heladera, una mesa con sillas, un lavarropas, un ventilador de pie, un sofá de tres cuerpos, una cocina y un tender plegable.

Los objetos fueron debidamente documentados por personal de Policía Científica y trasladados a la subcomisaría, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

La causa tiene una mujer detenida y el secuestro de la totalidad de los bienes denunciados, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



