La Policía secuestró más de 52 kilos de marihuana

Además, detuvieron a dos hombres y secuestraron cocaína y otros elementos de interés

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestraron más de 52 kilogramos de marihuana, detuvieron a dos hombres y desarticularon un punto de acopio y distribución de estupefacientes en el barrio Los Inmigrantes, de esta ciudad.

La investigación se inició días atrás, tras la información aportada por vecinos sobre un sujeto que se habría instalado recientemente en una vivienda del sector y que presuntamente se dedicaría a la comercialización de drogas.

Luego se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, que orientó las tareas investigativas.

En la noche del martes último, los investigadores detectaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de gran cilindrada por calles internas del barrio, con bultos de gran tamaño.

Al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero se realizó un seguimiento controlado hasta un inmueble de la zona.

Durante el procedimiento, un tercer individuo intentó entorpecer el accionar policial y lanzó objetos contundentes contra los auxiliares de la justicia, interín en el que se dio a la fuga por los patios linderos.

A todo esto, los dos sospechosos principales fueron interceptados cuando intentaban descartar los bultos en un terreno baldío contiguo, procediéndose al secuestro de los paquetes y la motocicleta en la que se desplazaban.

Al verificarse el contenido, se constató que se trataba de marihuana fraccionada, con un pesaje superior a los 52 kilos, apta para la obtención de más de 150.000 dosis destinadas al consumidor.

Después, el miércoles último, se concretó un allanamiento en el inmueble investigado, donde se secuestraron cocaína de máxima pureza apta para la elaboración de 46 dosis, además de balanzas de precisión, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, lo que refuerza la hipótesis de la comercialización al menudeo.

Los detenidos y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, en tanto que continúa la búsqueda del tercer involucrado, quien habría intentado entorpecer el procedimiento.



