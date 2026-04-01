La Policía secuestró mercaderías por más de 25 millones de pesos

El cargamento no tenía aval aduanero

Uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial secuestraron una importante cantidad de mercadería de procedencia extranjera, sin documentación legal, durante un procedimiento en el Puesto de Control Caminero Acceso Sur de la ciudad de Formosa.

El hecho se registró en la madrugada de este jueves, cuando los uniformados demoraron la marcha de un camión marca Scania con acoplado, que tenía a Buenos Aires como destino.

Tras la identificación del conductor y su acompañante, se verificó la carga transportada y se dio intervención a la Fiscalía Federal.

Por disposición de la auxiliar fiscal interviniente, se ordenó la apertura del vehículo de gran porte y se realizó un control exhaustivo de la mercadería.

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de personal especializado con can antinarcóticos, se inspeccionó la totalidad del transporte sin que se detecte ninguna sustancia ilegal.

Sin embargo, se constató la presencia de diversos productos de origen extranjero sin aval aduanero.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron cubiertas de distintas marcas y rodados, cocinas de fabricación brasilera y una importante cantidad de zapatillas, todo con un valor estimado cercano a los 25 millones de pesos.

En consecuencia, se labraron actas por infracción a la Ley Nacional N° 22.415 (Código Aduanero) y se inició una causa judicial por presunto contrabando, razón por la cual la mercadería quedó a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento se desarrolló según los protocolos vigentes del Ministerio Público Fiscal, en materia de control de cargas y lucha contra el delito económico.



