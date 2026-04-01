Se recuperaron herramientas sustraídas

Uno de los implicados tiene antecedentes penales y era buscado por su participación en otros ilícitos

Uniformados de la Comisaría Se

ccional Tercera esclarecieron un hecho de “Hurto” que derivó en un allanamiento con dos detenidos y el secuestro de varios objetos de valor.

El procedimiento se inició el jueves último, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Durante recorridas por el barrio Virgen de Lourdes, los uniformados interceptaron a un hombre que ofrecía a la venta un taladro inalámbrico, que coincidía con las características de uno de los objetos denunciados como sustraído.

Tras la verificación, su propietario lo reconoció, se lo secuestró y el sujeto quedó detenido.

En la continuidad de la investigación, y a partir de datos aportados por vecinos, se estableció la identidad de otro presunto involucrado, quien tendría en su poder más elementos sustraídos.

Con orden judicial, se allanó una casa del mismo barrio, donde se concretó la aprehensión del segundo imputado.

El procedimiento contó con la participación de personal de Policía Científica y del Comando Radioeléctrico Policial, documentándose todas las diligencias.

Ambos detenidos fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa recaratulada como “Hurto y estelionato”, continuándose con las actuaciones legales.