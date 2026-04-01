Pirané: Esclarecieron un robo de ganado y detuvieron a uno de los presuntos abigeos

• Hallaron restos de faena clandestina y recuperaron un caballo sustraído

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Loma Senés, esclarecieron un caso de abigeato y detuvieron a uno de los presuntos autores, en un procedimiento realizado en un establecimiento rural.

El hecho se conoció tras la denuncia de un productor ganadero por el faltante de 10 animales vacunos de distintas categorías y dos caballos, en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial N° 3, en el acceso norte de Pirané.

A partir de la intervención policial, los integrantes de la Delegación Loma Senés y Loma Monte Lindo llevaron adelante las tareas investigativas en el predio rural, donde constataron la existencia de tambos y dos sitios de faena clandestina.

Todas las evidencias guardan relación con el período en que los sospechosos se desempeñaban como puesteros del lugar.

Durante el rastrillaje también recuperaron uno de los equinos denunciados como sustraídos, lo que reforzó la hipótesis investigativa sobre la autoría del hecho.

Con los elementos reunidos, se inició una causa judicial por “Abigeato calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Luego de la amplia labor aprehendieron a uno de los implicados, quien fue notificado de su situación legal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

La investigación continúa a fin de capturar a los demás autores del hecho y recuperar la totalidad de los animales sustraídos.