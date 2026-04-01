Detuvieron a un sujeto por prender fuego electrodomésticos y muebles en plena vereda

Se inició una causa por “Daño por incendio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a un hombre y tomaron intervención en un incendio intencional de una motocicleta de 110 cilindradas, electrodomésticos, prendas de vestir, un colchón de dos plazas y muebles, entre otros bienes.

El jueves último, alrededor de las 23.00 horas, tras acudir a un requerimiento en inmediaciones de la manzana 189, del mencionado conglomerado habitacional, los policías constataron los objetos envueltos en llamas y se solicitó la presencia del personal del Cuerpo de Bomberos, que extinguió el incendio.

Después un individuo salió de una vivienda cercana y se presentó como el responsable de prender fuego a los bienes, asegurando que pertenecían a su madre recientemente fallecida, razón por la cual se lo demoró en forma preventiva en averiguación del hecho.

Luego llegó una mujer, se presentó como propietaria del inmueble de donde se sacaron los bienes y comentó desconocer las motivaciones que llevaron a su hermano a provocar el incendio.

A todo esto, en el lugar trabajó el personal de la Delegación Policía Científica, que realizó las tareas de documentación y peritaje, a fin de establecer las circunstancias del hecho.

El sujeto fue trasladado a la dependencia y se inició una causa por “Daño por incendio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



