Se realizó un taller sobre TEA en la EPEP N°82

Es una actividad que realizan hace varios años con el fin de profundizar la inclusión de estudiantes con esta condición. Desde la Institución sostienen que la familia es “primordial” para trabajar en este sentido.

El pasado miércoles 1 de abril, en la EPEP N°82, el cuerpo directivo y docente llevó a cabo un taller sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) destinado a estudiantes con sus familias y maestros especiales que acompañan a los niños con esta condición.

Al respecto, la directora de la Institución, Mónica Argüello, dijo que “algunas mamás organizaron también parte de las actividades, como pintar las manitos, unir corazones”, al mismo tiempo que, aseveró, “los niños de esta escuela son muy sensibles, respetuosos y orgullosamente como maestra puedo decir que en la Escuela 82 sí hay inclusión”.

“Tenemos 11 niños integrados, en este momento, con diferentes dificultades y es lo que dice nuestra Ley de Educación Provincial y Nacional y por la que se rige el Modelo Formoseño, tenemos inclusión”, ratificó.

Y añadió: “Lo digo después de un trabajo arduo de varios años y orgullosamente por contar con un plantel docente que entiende y una familia que acompaña, porque sin estos factores realmente es difícil”.

En ese sentido, Argüello aseguró que “todos los días son de cambio y aprendizaje” con jornadas que “transcurren en forma diferente” porque “no estamos supeditados a lo que nosotros organizamos, sino a lo que los niños nos piden, a sus necesidades y a cómo vienen hoy”.

Por su parte, la profesora Lilian Rodríguez, docente de 3° año, dijo que este taller se realiza hace varios años, desde que cuentan con estudiantes con TEA por lo que, desde ese momento, “empezamos a interiorizarnos con la Directora, ir a capacitaciones, talleres, para saber un poco más de qué se trataba”.

“Todos juntos empezamos a aprender, fuimos viendo de qué se trataba este espectro, conociendo diferentes ramas porque recibimos todo el tiempo niños con estas condiciones, entonces aprendemos a convivir con ellos, ellos con nosotros, y a su vez hacemos lo mismo con los niños, ellos son los multiplicadores de este aprendizaje”, sostuvo.

Y cerró: “Tenemos acompañantes terapéuticos, psicopedagogas, maestras especiales, pero la familia es lo primordial en estos casos”.



