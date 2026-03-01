Por segunda semana consecutiva, no se presentaron casos COVID-19 en la provincia

A pesar de esta óptima situación sanitaria, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, piden tener las vacunas al día y no descuidar las demás medidas de prevención, porque se está entrando en la época de aumento de las enfermedades respiratorias.

En un nuevo parte informativo de la situación epidemiológica del COVID-19, el Gobierno de Formosa informó que en la última semana se han realizado 828 test de vigilancia y búsqueda activa de casos y ninguno de ellos arrojó resultado positivo a la enfermedad.

Además, comunicaron que se ha registrado un alta médica y que no hay casos activos.

También, repasaron que desde el inicio de la pandemia al día de hoy se han diagnosticado 153.518 casos positivos, se han recuperado 152.090 pacientes y 1351 personas han fallecido a causa de la enfermedad.











