El Vicegobernador visitó obras viales y de defensas en la zona de Laguna Yema

Durante su recorrida por la zona de Laguna Yema, el vicegobernador Eber Solís visitó las obras de defensas contra los desbordes hídricos que ejecutó Vialidad Provincial.

Además, cumpliendo con el pedido de vecinos, se lleva adelante la ejecución de tareas en el camino 1116, para mejorar el tránsito y la comunicación entre La Represa y el paraje El Cañón.

Así lo explicó en diálogo con AGENFOR Samuel Duarte, de Vialidad Provincial. “Estuvimos recorriendo las barreras del paraje El Cañón, de mitigación de las aguas del Bañado de la Estrella, a unos 17 kilómetros del fin de la ruta 37, que llamamos punto fijo número 60”, dijo.

Recordó que “cuando se empezaron a acercar las aguas del Bañado hacia la población, se efectuaron las tareas con retroexcavadora, sumando después otra máquina, y luego ya se accionó con topadora y excavadora. Y año a año se van reforzando los trabajos”.

Fue así que en esta última crecida, desde Vialidad Provincial “hemos vuelto a limpiar y a reforzar la barrera”, subrayó.

A su vez, consultado sobre el nuevo camino que se ejecuta desde La Represa hacia el paraje El Cañón, detalló que se trata del camino 1116, que “se abrió desde el camino sur de Chiriguanos hacia La Rinconada criolla, con una apertura de seis kilómetros hasta el paraje La Represa”, comentando que “la población le pidió al Gobierno de la provincia la continuación de ese camino desde La Represa al paraje El Cañón”.

Ello implica “unos 24 kilómetros de desbosque, por 20 metros de ancho, donde que tenemos más o menos hechos unos 20 kilómetros de conformación con motoniveladora”, de manera que “nos faltan 10 kilómetros para finalizar todo lo que es la traza”.

Hizo notar que dicha vía “comunica a varios puestos, beneficiando ya sea en el traslado de agua potable, ambulancia, Policía y todo lo que son los servicios del Estado”, además de que hace de “muro de contención” ante los eventuales desbordes hídricos.

“Acá nada se hace al azar”, enfatizó, remarcando que todo surge una acertada planificación del Gobierno provincial a través de las áreas pertinentes. “Como siempre, el Gobierno de Formosa dando respuestas a la comunidad”, acentuó, al culminar.







