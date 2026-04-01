Se desarrolló la tercera jornada de capacitación del Programa Provincial de Equinoterapia

El administrador del IAS, Edgar Pérez, destacó la inversión del Estado provincial para ampliar la base de atención en el interior y contrarrestar los recortes del Gobierno Nacional en discapacidad.

Este viernes 24, se desarrolló la tercera jornada de capacitación y formación para los equipos técnicos del Programa Provincial de Equinoterapia, en el camping AMEIAS, ubicado en el kilómetro 34 de la Ruta Nacional N°11.

Al respecto, Edgar Pérez, administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), puntualizó que la actividad contó con la participación especial de profesionales provenientes de Las Lomitas, en el marco de una estrategia para consolidar el desarrollo de esta terapia en dicha localidad.

Respecto a la capacitación, explicó que “incluyó no solamente lo teórico, sino también lo práctico”, anticipando que próximamente iniciarán las clases de este programa en el predio, que ya cursa su noveno año de desarrollo.

Pérez remarcó que “lo importante es la respuesta que el Gobierno de la provincia de Formosa, da a las familias que necesitan del acompañamiento de este tipo de herramientas” y recordó que “brinda asistencia y terapia equina a los niños que asisten a las escuelas especiales”.

Asimismo, sostuvo que “mientras a nivel nacional hay un ensañamiento y se recortan prestaciones básicas para las familias con discapacidad, aquí en Formosa se refuerza la política pública, subiendo la apuesta para ampliar la base de llegada y hacerlos sentir que están acompañados”.

Como novedad para el ciclo 2026, Pérez anunció una articulación con el Polo Científico y el Instituto Politécnico Formosa para el desarrollo de propuestas de estimulación innovadoras, comentando que “los jóvenes que se forman allí desarrollarán herramientas tecnológicas y virtuales que estarán disponibles para las familias en cualquier lugar del territorio”, explicó.

Además, se proyecta la implementación de la “Equinoterapia Móvil”, una herramienta que permitirá recorrer diferentes localidades del interior provincial con el programa terapéutico a pequeña escala.

Por su parte, Félix Bonnet, colaborador del programa del IAS y experto en manejo natural de equinos, brindó detalles sobre la preparación y capacitación brindada.

Según explicó, se utiliza la técnica de “doma racional” para garantizar que el animal posea la docilidad y educación necesarias para trabajar en entornos inclusivos.

“Un caballo de equinoterapia debe ser manso y educado, pero ajustamos mucho más esos principios para que entienda el entorno en el que estará”, detalló Bonnet y diferenció con el trabajo que se realiza con un animal de campo, ya que “tenemos que naturalmente diferenciar los atributos y las facultades que tienen los caballos, y separarlos para que uno pueda entender lo que significa seguridad, conexión, compañerismo e interpretación”.

De este modo, indicó que “el proceso de entrenamiento es personalizado, respetando el temperamento de cada animal”, enfatizando que “los caballos son como las personas; cada uno tiene su personalidad y nos lleva el tiempo que sea necesario para asegurar la conexión y el beneficio humano”.

Y al concluir, comentó que “actualmente, un equipo de cuatro personas en Villa Escolar, en el establecimiento Tres de Mayo, se dedica exclusivamente a entregar los animales listos para el servicio”.



