Reforma electoral de Milei: “Es perjudicial para la democracia en general, para los partidos políticos y también para el ciudadano”

Plantea la eliminación definitiva de las PASO, cambios en la BUP y en las reglas del financiamiento de los partidos políticos, al igual que una veda menos restrictiva para publicidades y encuestas.

El Gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que ya habían sido suspendidas en 2025, e incorpora el criterio de Ficha Limpia, a los fines de impedir que las personas con condena confirmada en segunda instancia sean candidatas.

La iniciativa plantea además desregular el financiamiento de campañas, ya que elimina los aportes del Estado, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes de privados, así como suprimir el debate presidencial obligatorio, modificar la Boleta Única Papel (BUP) y reducir las restricciones para difundir encuestas durante la veda.

Al respecto, al dialogar con AGENFOR, la jueza del Tribunal Electoral Permanente (TEP), la doctora Sandra Moreno, manifestó que esta propuesta del Gobierno libertario “es perjudicial para la democracia en general, para los partidos políticos y también para el ciudadano”.

Recordó que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) ya tuvo la intención de eliminar las PASO: “No lo pudo hacer en años anteriores, logró la suspensión el año pasado, pero por una única vez, según lo estableció el Congreso”, motivo por el cual “ahora quiere avanzar en una propuesta más intensa”, planteando entonces su eliminación definitiva.

En ese sentido, marcó la importancia de las primarias como una instancia fundamental del proceso electoral, por cuanto “son internas de los partidos políticos, que dan la posibilidad de proponer varios candidatos y es la ciudadanía en general, no solamente los afiliados, la que vota”, determinando que la lista que obtiene “mayor representatividad” es la que “representa al partido en octubre”.

Del mismo modo, también “suele servir como un termómetro de cómo le va el Gobierno” en funciones, observando “si tiene o no apoyo”, aparte de exponer “cuáles partidos están mejor posicionados con su discurso”.

Por otra parte, indicó que el proyecto libertario “pretende modificar la Boleta Única, en este caso para los cargos nacionales, incorporando el año que viene la fórmula presidencial”.

“Quieren agregar un casillero que permita que cuando se vota al primero de la lista, ya se vota completo, es decir, se entiende que es un voto completo”, explicó la jueza Moreno, indicando que ello “generaría confusión, porque hasta ahora lo que se estuvo usando fue la posibilidad de votar en una categoría a un partido y en otra a otro partido”.

Asimismo, en cuanto a los partidos políticos, advirtió que “no solamente propone un desfinanciamiento, una reducción de los aportes que corresponden, también hay una obligación de que para presentar una candidatura a presidente, se tenga representación en diez distritos, cuando hoy es en cinco”.

De la misma manera, “se busca modificar el porcentaje de adhesiones o afiliados a un partido para poder constituirse como tales, lo cual atentaría contra los más pequeños o de menor representación”.

Y añadió que “quieren imponer la llamada Ficha Limpia para no puedan ser candidatos aquellos o aquellas que tengan sentencia condenatoria firme en segunda instancia, o sea en la Cámara, por delitos dolosos”.

Por todo lo expuesto, la jueza del TEP consideró que “esta reforma electoral va a perjudicar a la democracia en general y a la vida de los partidos políticos”, a la vez que rechazó los argumentos del Gobierno libertario en el sentido de que “la justificación es la reducción de gastos”.

“Sabemos que para el ejercicio de los derechos y la democracia, no se puede considerar esto como un gasto, sino que es una inversión”, enfatizó, remarcando que “pensemos en los años de dictadura donde no hubo democracia y se violaron los derechos humanos y los constitucionales, el perjuicio que fue para todo un país”.

Por lo tanto, subrayó que “ir a una elección nunca implica un gasto, siempre es una inversión porque la finalidad es darles a los ciudadanos y las ciudadanas la posibilidad de elegir libremente”.



