Schmidt aseguró que los municipios “nos estamos haciendo cargo de lo que el Gobierno nacional está sacando”

Sostuvo que las comunas formoseñas tienen, también, una función social y, en este momento, alojan demandas que no son cubiertas por la gestión de Javier Milei que, al mismo tiempo, no le brinda los recursos coparticipables estipulados.

El intendente de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt, se refirió a la situación que atraviesan los municipios formoseños y, del resto del país, por las políticas de ajuste y desfinanciamiento que aplica el Gobierno nacional y aseguró que “la situación, en general, es delicada”.

“Nosotros tenemos el compromiso diario de brindar un servicio a la comunidad, a distintas localidades, ciudades, y esto se ve resentido por esta baja de coparticipación que recibimos todos”, indicó.

Y destacó, aparejado a este escenario, “la tremenda suba que se está dando, prácticamente cada día, en el combustible, que es el elemento más común que utilizamos los municipios”, por lo que, lamentó, que “vemos que es muy delicada la situación y lo peor es que no avizoramos una mejoría”.

En ese marco, el jefe comunal recordó que, los municipios en Formosa, no sólo cumplen la tarea habitual de proporcionar servicios sino, también, “tienen una fuerte función social” porque “nos estamos haciendo cargo de todo aquello que el Gobierno nacional está sacando”.

“Hoy, por ejemplo, nuestros abuelos con el PAMI no tienen respuesta, tanto en la atención médica como en los remedios; y acá la decisión de nuestro Gobernador es seguir atendiendo a todos, sin distinción, y no abandonarlos porque son formoseños, porque han nacido aquí y tienen la desdicha de tener una obra social quebrada”, sostuvo.

Y manifestó: “Nosotros somos la primera puerta que recibimos estas situaciones, porque el vecino acude al municipio, por lo que procuramos dar esa solución”.

De esta manera, Schmidt consideró que “somos los que le estamos salvando las papas a este Gobierno nacional” que, dijo, “es totalmente desalmado” porque “no tiene ni un gesto de solidaridad hacia el que menos tiene y necesita”.



