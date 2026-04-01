Asistencia integral a familias afectadas por la emergencia hídrica

De manera inmediata, los equipos provinciales comenzaron un trabajo territorial casa por casa, en articulación con los Municipios, llevando adelante relevamientos, identificación de situaciones críticas, atenciones médicas y la comunicación permanente con los vecinos.

Frente a los efectos de las intensas precipitaciones registradas días atrás, que provocaron una abundante caída de agua en un corto período, el Gobierno de Formosa puso en marcha desde el primer momento un operativo integral de asistencia. La respuesta implicó el despliegue simultáneo de múltiples equipos en las zonas afectadas, con el objetivo de brindar acompañamiento inmediato a las familias damnificadas.

El operativo se activó de manera inmediata tras las lluvias, contando desde un primer momento con la colaboración de la Policía de la provincia de Formosa, mientras la Dirección Provincial de Vialidad dio inicio a tareas de encauce y escurrimiento para mitigar los anegamientos.

En paralelo, equipos provinciales comenzaron un trabajo territorial casa por casa, en articulación con los Municipios, llevando adelante relevamientos, identificación de situaciones críticas, especialmente en hogares con niños, adultos mayores, personas con discapacidad o embarazadas, atenciones médicas y la comunicación permanente con los vecinos sobre las acciones en curso. Esta intervención coordinada permitió priorizar a los sectores más vulnerables.

General Belgrano

En la localidad de General Belgrano, el operativo se sostiene con la participación de un amplio equipo integrado por la Policía Provincial, la Dirección Provincial de Vialidad, el Municipio local con su área de Acción Social, el referente zonal del PAIPPA, Rubén Solalinde; la delegada zonal del Ministerio de Cultura y Educación, Sonia González; un equipo social del Ministerio de la Comunidad, REFSA y el equipo del hospital local.

Diariamente se recorren los barrios más afectados, como Obrero, Malvinas, 17 de Octubre e Italia, donde se mantiene un diálogo permanente con las familias, brindando contención y acompañamiento ante la situación.

En este sentido, las obras realizadas por Vialidad Provincial permitieron un rápido escurrimiento de las aguas, observándose con el transcurso de las horas una notable mejora, con persistencia de acumulación solo en sectores puntuales de los barrios Obrero y Malvinas. A su vez, el Municipio tiene a su cargo las tareas de limpieza de cunetas para facilitar el drenaje.

En la jornada del miércoles 22, los equipos asistieron a familias de la colonia El Cogoik, mediante un relevamiento de daños y la coordinación de acciones integrales. En materia sanitaria, se distribuyeron repelentes, larvicidas y se aplicaron vacunas antitetánicas y antigripales. También se entregaron medicamentos y se reforzó a la sala de primeros auxilios con insumos esenciales para la atención de la comunidad.

Comandante Fontana

Por su parte, en Fontana también continúa el despliegue operativo de acompañamiento, relevamiento y asistencia a familias afectadas, con intervención de equipos provinciales y municipales.

Se realizaron relevamientos en los barrios Santa María, San Antonio Norte y Sur, Santa Catalina, 8 de Febrero y Lote 20, mientras que las tareas continuarán en los barrios Belgrano, San Martín y sectores de San Antonio Sur.

Desde la Municipalidad local informaron que se reforzó el anillado del reservorio de agua y se llevaron adelante tareas de canalización en la zona sureste de la localidad, con el objetivo de agilizar el escurrimiento de la masa hídrica aún presente en distintos sectores. Asimismo, en los casos que requirieron atención médica, se efectuaron traslados al hospital local.

En tanto, el equipo del Ministerio de la Comunidad, encabezado por el subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Gabriel Alcaráz, se encuentra en la zona realizando visitas domiciliarias y brindando asistencia integral.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de sus distintas áreas, continúa consolidando una respuesta integral, articulada y sostenida en el territorio. Desde el primer día, la presencia activa del Estado permitió atender la emergencia de manera inmediata, garantizando asistencia permanente y comunicación directa con cada comunidad, en un contexto que exigió compromiso, organización y trabajo conjunto.







