Formosa se ubica en el primer lugar entre las tarifas más bajas del país
Tomando como fuente el Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET se analizaron las tarifas eléctricas de las Jurisdicciones que integran la República Argentina y se pudo observar el valor de las facturas eléctricas (con impuestos y sin descuentos) para un consumo de 265 kwh/mes para usuarios con subsidios.
Los resultados muestran que la factura promedio en el país para usuarios con subsidios es de $59.433. Al desglosar los datos por provincia, desde el Observatorio POLITIKÉ explicaron que Formosa es la jurisdicción con la factura eléctrica más baja para usuarios con subsidios, con valores de $24.426, para abril de 2026. A nivel nacional, Formosa se ubica en el primer lugar entre las tarifas más bajas del país.
Esta situación se debe, en gran parte, a la existencia del subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que beneficia al 90% de los usuarios de las categorías registradas como ingresos bajos y medios. Este subsidio cubre el valor agregado de distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura, determinado por el Gobierno Nacional.
En el caso de los hogares de usuarios con subsidios el VAD representa el 33% de la factura total, por lo que el usuario solo paga$16.365,42 aproximadamente.
De esta manera, queda en evidencia el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica impuesto por el gobierno nacional, posicionando de esta manera a Formosa como la provincia con las tarifas eléctricas más baja del país, a pesar del evidente aumento en las tarifas implementado por el Gobierno nacional Formosa sigue siendo la jurisdicción del país con los montos más bajos, tal cual como lo refleja el prestigioso CONICET y una de las mejores Universidades del mundo como es la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Por otra parte, el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que aborda la evolución del trabajo registrado según la modalidad ocupacional principal, revela una tendencia notable en el período comprendido entre noviembre de 2023 y enero de 2026.
Durante este tiempo, se ha observado una disminución general en la cantidad de trabajadores registrados, acompañada de un cambio significativo en la dinámica laboral desde la asunción del presidente Javier Milei.
Uno de los hallazgos más destacados es el incremento considerable en el número de monotributistas, así como un aumento, aunque en menor medida, de trabajadores autónomos.
Este fenómeno se produce en un contexto de notable disminución en los sectores público y privado. Esta tendencia hacia el aumento de monotributistas y autónomos puede interpretarse como un reemplazo de puestos de trabajo registrados, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema de salud y previsional.
Además, este cambio subraya la consolidación de un empleo precarizado, que, aunque legalizado, plantea serias interrogantes sobre la calidad del trabajo y la seguridad social de los nuevos trabajadores.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPA
Actividad económica: empleo privado registrado y la realidad de cada sector
Hasta enero de este año, la actividad económica, en su índice general, venía mostrando un crecimiento utilizado por el oficialismo oficial como dato excluyente al valorar su gestión.
Resulta también válido mostrar, en base a los últimos datos obtenidos del SIPA, el desempeño de cada sector de la actividad (excluyendo el sector público) y cómo esto ha impactado en la creación o destrucción de empleo registrado.
Tomando principalmente los sectores con índices de actividad positivos de enero del año 2026 respecto al mismo mes del año 2023 (último enero del gobierno anterior), los resultados son significativos: de ocho sectores con índices de actividad positivos, solo dos han reflejado un aumento en la cantidad de trabajadores registrados y al totalizar dichos sectores, el saldo es de -39.888 empleos registrados. Si se toma el conjunto de actividades, la caída es mucho mayor.
El estimador de actividad económica a enero de 2025 dio un aumento interanual de 1,7%, mientras que respecto a diciembre de 2022 tuvo un aumento del 4,0%.Resulta imprescindible comprender que un indicador general no refleja la realidad de la economía doméstica.
El empleo formal, mes a mes refleja a más familias en problemas a causa de la pérdida de trabajo.
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Actividad Económica. Números índices y empleos
registrados
|
Sector
|
Índice
|
Variación en cantidad de trabajadores
|
ene-23
|
ene-26
|
Variac. %
|
Agricultura,
ganadería, caza y vinicult.
|
81,1
|
114,7
|
41,1%
|
521
|
Pesca
|
177,3
|
225,4
|
27,1%
|
1.929
|
Intermediación
financiera
|
167
|
196,6
|
17,7%
|
-5.561
|
Explotación
de minas y canteras
|
105
|
122,4
|
16,6%
|
-3.881
|
Transporte,
almacenam. Y comunic.
|
177,5
|
187,5
|
5,6%
|
-16.891
|
Hoteles
y restaurantes
|
180,9
|
190,3
|
5,2%
|
-723
|
Activ.
Inmobiliarias, empresariales y de alquiler
|
149,3
|
153,7
|
3,0%
|
-21.162
|
Enseñanza
|
164,4
|
168,1
|
2,3%
|
7.258
|
Serv.
Sociales y de salud
|
184,8
|
187,5
|
1,5%
|
-1.378
|
Electricidad,
gas y agua
|
166,2
|
161,9
|
-2,6%
|
501
|
Serv.
Comunit. Sociales y personales
|
144,8
|
141
|
-2,6%
|
-1.378
|
Comercio
y reparaciones
|
146,9
|
142,5
|
-3,0%
|
38.922
|
Industria
manufacturera
|
113,6
|
104,1
|
-8,4%
|
-52.656
|
Construcción
|
154,6
|
134,5
|
-13,0%
|
-76.123
Fuentes:
Elaboración propia en base a los datos del SIPA y del INDEC
Utilización de la capacidad instalada de Argentina
A partir de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se observa que en febrero de 2026 la utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 54,6%, lo que representa una disminución respecto del mismo mes de 2025, cuando alcanzaba el 58,6%.
Este resultado evidencia una tendencia descendente en el sector manufacturero nacional, explicada principalmente por la contracción del consumo agregado y el incremento de las importaciones.
Los bloques sectoriales que registraron niveles de utilización superiores al promedio industrial fueron refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), industrias metálicas básicas (59,7%) y alimentos y bebidas (58,6%). En contraste, operaron por debajo del promedio los sectores de edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), minerales no metálicos (49,0%), textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica —excluida la automotriz— (33,9%).
Este comportamiento refleja una marcada debilidad en las ramas industriales vinculadas a la producción de bienes durables, la inversión productiva y la evolución del consumo interno, lo que evidencia un menor dinamismo en estos segmentos de la actividad manufacturera.
En el análisis sectorial, la metalmecánica presentó el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada, con 33,9%, constituyéndose en el principal factor de incidencia negativa debido a la fuerte contracción en la fabricación de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos, cuyas caídas interanuales se aproximaron al 38%.
Por su parte, la industria automotriz registró una utilización del 38,9%, significativamente inferior al 54,6% observado en febrero de 2025, como consecuencia de una menor producción de unidades por parte de las terminales automotrices.
Las industrias metálicas básicas alcanzaron un 59,7%, mostrando una reducción interanual asociada a la caída del 14% en la producción de acero crudo. Asimismo, el sector de alimentos y bebidas presentó una utilización del 58,6%, afectado principalmente por la menor molienda de oleaginosas (-21,9% interanual) y la reducción en la producción de carne vacuna (-8,2%).
Estos números reflejan una caída en la industria nacional como producto de las políticas públicas tomadas por el gobierno nacional.
Fuente: Elaboración propia con datos publicado por el INDEC.
Intercambio comercial argentino
En marzo del 2026 las exportaciones del país subieron 30,1% interanual y las importaciones subieron 1,7%. Así mismo la balanza comercial arrojó un superávit de U$D 2.523 millones.
Los principales socios comerciales (importaciones) fueron: Brasil (U$D 1.446 M), China (U$D 1.261 M), Unión Europea (U$D 843 M), Estados Unidos (U$D 530 M). Los rubros de mayores retrocesos en importaciones paramarzo del 2026 en su variación interanual fueron: “Combustibles y Lubricantes” (-38,5%) y “Piezas y Accesorios para Bienes de Capital” (-18,1%).