Formosa se ubica en el primer lugar entre las tarifas más bajas del país

Actividad económica: empleo privado registrado y la realidad de cada sectorHasta enero de este año, la actividad económica, en su índice general, venía mostrando un crecimiento utilizado por el oficialismo oficial como dato excluyente al valorar su gestión.Resulta también válido mostrar, en base a los últimos datos obtenidos del SIPA, el desempeño de cada sector de la actividad (excluyendo el sector público) y cómo esto ha impactado en la creación o destrucción de empleo registrado.Tomando principalmente los sectores con índices de actividad positivos de enero del año 2026 respecto al mismo mes del año 2023 (último enero del gobierno anterior), los resultados son significativos: de ocho sectores con índices de actividad positivos, solo dos han reflejado un aumento en la cantidad de trabajadores registrados y al totalizar dichos sectores, el saldo es de -39.888 empleos registrados. Si se toma el conjunto de actividades, la caída es mucho mayor.El estimador de actividad económica a enero de 2025 dio un aumento interanual de 1,7%, mientras que respecto a diciembre de 2022 tuvo un aumento del 4,0%.Resulta imprescindible comprender que un indicador general no refleja la realidad de la economía doméstica.El empleo formal, mes a mes refleja a más familias en problemas a causa de la pérdida de trabajo.

Actividad Económica. Números índices y empleos registrados Sector Índice Variación en cantidad de trabajadores ene-23 ene-26 Variac. % Agricultura, ganadería, caza y vinicult. 81,1 114,7 41,1% 521 Pesca 177,3 225,4 27,1% 1.929 Intermediación financiera 167 196,6 17,7% -5.561 Explotación de minas y canteras 105 122,4 16,6% -3.881 Transporte, almacenam. Y comunic. 177,5 187,5 5,6% -16.891 Hoteles y restaurantes 180,9 190,3 5,2% -723 Activ. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 149,3 153,7 3,0% -21.162 Enseñanza 164,4 168,1 2,3% 7.258 Serv. Sociales y de salud 184,8 187,5 1,5% -1.378 Electricidad, gas y agua 166,2 161,9 -2,6% 501 Serv. Comunit. Sociales y personales 144,8 141 -2,6% -1.378 Comercio y reparaciones 146,9 142,5 -3,0% 38.922 Industria manufacturera 113,6 104,1 -8,4% -52.656 Construcción 154,6 134,5 -13,0% -76.123

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos del SIPA y del INDEC





Utilización de la capacidad instalada de Argentina



A partir de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se observa que en febrero de 2026 la utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 54,6%, lo que representa una disminución respecto del mismo mes de 2025, cuando alcanzaba el 58,6%.



Este resultado evidencia una tendencia descendente en el sector manufacturero nacional, explicada principalmente por la contracción del consumo agregado y el incremento de las importaciones.



Los bloques sectoriales que registraron niveles de utilización superiores al promedio industrial fueron refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), industrias metálicas básicas (59,7%) y alimentos y bebidas (58,6%). En contraste, operaron por debajo del promedio los sectores de edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), minerales no metálicos (49,0%), textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica —excluida la automotriz— (33,9%).



Este comportamiento refleja una marcada debilidad en las ramas industriales vinculadas a la producción de bienes durables, la inversión productiva y la evolución del consumo interno, lo que evidencia un menor dinamismo en estos segmentos de la actividad manufacturera.



En el análisis sectorial, la metalmecánica presentó el nivel más bajo de utilización de la capacidad instalada, con 33,9%, constituyéndose en el principal factor de incidencia negativa debido a la fuerte contracción en la fabricación de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos, cuyas caídas interanuales se aproximaron al 38%.



Por su parte, la industria automotriz registró una utilización del 38,9%, significativamente inferior al 54,6% observado en febrero de 2025, como consecuencia de una menor producción de unidades por parte de las terminales automotrices.



Las industrias metálicas básicas alcanzaron un 59,7%, mostrando una reducción interanual asociada a la caída del 14% en la producción de acero crudo. Asimismo, el sector de alimentos y bebidas presentó una utilización del 58,6%, afectado principalmente por la menor molienda de oleaginosas (-21,9% interanual) y la reducción en la producción de carne vacuna (-8,2%).



Estos números reflejan una caída en la industria nacional como producto de las políticas públicas tomadas por el gobierno nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos publicado por el INDEC.

Intercambio comercial argentinoEn marzo del 2026 las exportaciones del país subieron 30,1% interanual y las importaciones subieron 1,7%. Así mismo la balanza comercial arrojó un superávit de U$D 2.523 millones.Los principales socios comerciales (importaciones) fueron: Brasil (U$D 1.446 M), China (U$D 1.261 M), Unión Europea (U$D 843 M), Estados Unidos (U$D 530 M). Los rubros de mayores retrocesos en importaciones paramarzo del 2026 en su variación interanual fueron: “Combustibles y Lubricantes” (-38,5%) y “Piezas y Accesorios para Bienes de Capital” (-18,1%).