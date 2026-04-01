Repudio categórico de Villa Escolar al proyecto de intervención federal

El Ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo de la localidad de Villa Escolar calificaron la iniciativa de intervención federal de la provincia de Formosa “como una maniobra antidemocrática que intenta vulnerar la soberanía popular”.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades advirtieron sobre el riesgo que representa para el federalismo y la paz social de la región esa medida.

La intendente de Villa Escolar, la licenciada Celia Esther Robles, expresa su enérgico repudio al proyecto de intervención federal de la provincia de Formosa presentado por el senador nacional libertario, Francisco Paoltroni.

Y reafirma su apoyo al gobernador, el doctor Gildo Insfrán, ya que “consideramos que esta iniciativa atenta contra las instituciones democráticas y la voluntad del pueblo formoseño”.

Se sostiene también en el comunicado oficial que se trata de “una medida extrema utilizada con fines políticos, lo que desvirtúa el espíritu republicano y atenta contra el federalismo”.

Se enfatiza además que “Formosa tiene plenos poderes institucionales y un sistema judicial operativo”. También, “el proyecto ignora los resultados de elecciones democráticas y transparentes”, pretendiendo “modificar la realidad política de una provincia desde Buenos Aires”.

Calificaron a eso de “un acto antidemocrático”, ya que “no hay situaciones que justifiquen esta intervención”, sino que, por el contrario, se trata de utilizar esta maniobra “como herramienta de persecución política que, insistieron en advertir, “rompe el pacto federal”.

“Ante los intentos de sectores minoritarios que buscan arrebatar la autonomía de nuestra provincia mediante maniobras legislativas, Villa Escolar no permanecerá indiferente”, sino que “reafirma su compromiso con la defensa de la Constitución de la provincia de Formosa, el respeto a sus autoridades legítimas y la paz social de sus habitantes”.

Defensa de la soberanía popular

“El voto es la herramienta sagrada de la democracia” que Paoltroni “intenta anular”, porque “no ha logrado en las urnas” resultados que le permitan alcanzar el apoyo que sí lo tiene el actual Gobierno provincial, el cual “ha sido ratificado por mayorías contundentes en elecciones libres”, enfatizó el comunicado oficial.

Es un “acto antidemocrático” esta medida “que pulveriza la autonomía provincial y atropella la voluntad popular”, se insiste en señalar en rechazo y repudio a la medida por parte de las autoridades comunales y legislativas de esa localidad del Departamento Laishí.











