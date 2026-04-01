Educación Especial realizó la segunda mesa de trabajo para fortalecer prácticas y culturas inclusivas

El punto de encuentro fue la EPEP N° 514, situada en el barrio República Argentina de la Jurisdicción Cinco, en la ciudad capital. En ese marco fueron convocados los equipos directivos de la zona.

Una nueva instancia de la Mesa de Trabajo “Fortaleciendo las políticas, culturas y prácticas inclusivas en el Nivel de Educación Primaria” se llevó a cabo en la Escuela Primaria N° 514 de la Capital, a los fines de trabajar en la socialización de bases normativas que sustentan la educación inclusiva, los roles y las funciones del docente de apoyo, identificando además las barreras que impiden el aprendizaje, las demandas y los casos específicos.

Los próximos encuentros programados por el equipo técnico de la Modalidad de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación serán en el viernes 30 en la Escuela Primaria Nº 124 y el 8 de mayo en la Nº 380.

Al respecto, sobre la reunión de este viernes 24, la profesora de Educación Especial Silvana Princich, integrante del equipo técnico de dicha Modalidad, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y precisó que se trató de la segunda de las cuatro mesas de trabajo que se planificaron para trabajar con los directivos de las escuelas del Nivel Primario. “Se desarrollaron temas referidos a fortalecer la inclusión de los niños con discapacidad dentro del sistema educativo”, explicó.

Durante la jornada “hubo espacios de escucha sobre las demandas específicas de cada establecimiento y se trabajó en la importancia de la construcción colectiva entre la Modalidad, el Nivel y las escuelas, para poder dar respuestas”, enfatizó.

Remarcó que “la importancia de este trabajo en conjunto es porque los actores escolares son los que diariamente están en contacto con los estudiantes y sus realidades, entonces, quienes mejor que ellos que plantear las necesidades y que de nuestra parte trabajemos en base a ellas en posibles soluciones”.

Para finalizar, indicó que “una vez que culminen estos cuatro encuentros, se organizarán mesas chicas con los docentes de cada institución”, con el objetivo de trabajar sobre las demandas específicas. “La idea es llegar a acuerdos y trabajar de manera tal que se les pueda brindar un contexto favorable a los estudiantes dentro de las instituciones”, cerró.



