UPLaB: “Los formoseños exigimos que respeten nuestra voluntad soberana de vivir en paz social y con un proyecto que nos incluye a todos”

Desde la casa de altos estudios provincial advirtieron que el legislador libertario Paoltroni insiste en un proyecto que “viola la soberanía del pueblo formoseño y se orienta solamente a servir a sus mezquinos intereses personales”.

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) expresa su firme repudio al proyecto de intervención federal de la provincia de Formosa presentado por el senador por la minoría Francisco Manuel Paoltroni, perteneciente a La Libertad Avanza.

A través de un comunicado, desde la casa de altos estudios provincial, con asiento en la localidad de Laguna Blanca, en el Departamento Pilcomayo, en el interior de la provincia de Formosa, se refirieron a dicho proyecto, afirmando que “carece de sustento jurídico alguno, ya que una medida de tamaña naturaleza, estipulada en el artículo 6 de la Constitución Nacional, exige circunstancias gravísimas que no existen en Formosa, como la de ser una invasión extranjera, sedición o suspensión del régimen republicano. Nada de eso ocurre en Formosa”.

También señalaron que “el senador por la minoría, quien insiste en un proyecto (el único que parece tener para Formosa), viola la soberanía del pueblo formoseño y se orienta solamente a servir a sus mezquinos intereses personales, ya que al ser incapaz de conseguir en las urnas resultados electorales favorables, intenta por medios antidemocráticos truncar la vida democrática y paz social de la provincia, con tal de satisfacer sus ambiciones personales”.

Por ello, “desde esta casa de estudios reafirmamos que por encima de cualquier anhelo individual se encuentra siempre la voluntad soberana del pueblo formoseño, democráticamente expresada y que, en múltiples ocasiones, elige contundentemente ser representada por quien hoy encabeza el Gobierno Provincial”.

Y enfatizaron: “El apoyo generalizado al Modelo Formoseño en cada elección deja en evidencia insoslayable que el doctor Gildo Insfrán representa los intereses del conjunto y lleva adelante las políticas de gobierno con las cuales los formoseños eligen vivir”.

En efecto, el Modelo Formoseño lleva adelante “sólidas políticas de educación, de salud, de vivienda, de asistencia y seguridad social, de infraestructura y comunicaciones, de energía, de producción y ambiente, de desarrollo integral con equidad territorial y justicia social incluyendo a todas y todos los formoseños sin distinción alguna”, subrayaron.

En ese sentido, “la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) es un hito de las políticas de estado en materia de educación con inclusión y equidad territorial”, que, a partir de “la firme decisión política del Gobernador de Formosa”, hizo realidad “la oportunidad” de estudiar allí “para más de 1000 jóvenes de todo el territorio provincial, otras provincias y naciones hermanas”.

Allí los estudiantes acceden a “carreras estratégicas para el desarrollo personal y de la comunidad”. “Más evidente se hace esto cuando el 60% de su matrícula está conformada por mujeres y más del 90% de los estudiantes son los primeros integrantes de sus familias en acceder a la Universidad”, resaltaron.

Esta institución, por tanto, representa un “orgullo”, que especialmente “lo “sentimos los formoseños con los 188 egresados”, quienes obtuvieron sus “títulos oficiales y de validez nacional”.

Sin embargo, “tampoco olvidamos que la UPLaB, impulsada y creada por el doctor Insfrán, fue desdeñada desde sus inicios por los mismos que hoy, vergonzosamente impulsan y apoyan la intervención federal de nuestra provincia, y que encandilados por las luces del puerto de Buenos Aires creen que pueden suspender la democracia, la constitución y las leyes, para asumir por decisión caprichosa de sus jefes en Buenos Aires, lo que los formoseños sistemáticamente le niegan en las urnas”, señalaron.

Y afirmaron: “Nuestro presente es posible por un proyecto político que venció todo tipo de adversidades. Una provincia olvidada por el Gobierno nacional durante toda la historia con honrosas excepciones, una deuda superior a un año y medio de presupuesto, el embargo de casi la totalidad de los ingresos por coparticipación y un territorio sin infraestructura de ningún tipo”, recordaron.

Por tanto, “los formoseños no olvidamos de dónde venimos y sabemos bien dónde queremos ir. También somos conscientes de dónde no queremos volver”, acentuaron. “Por eso rechazamos los proyectos foráneos que, sin conocernos, quieren someternos al atraso”, no obstante, dejaron en claro que desde la UPLaB “seguimos eligiendo un modelo propio, que valora nuestra identidad, fortalece nuestra autonomía y nos hace sentir orgullosos de quienes somos. Y es eso lo que votamos y queremos seguir votando en democracia y libertad”, concluyeron.



