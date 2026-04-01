Advierten sobre entrega de póliza por parte de productores de seguros no avalados por la SSN

Desde que se enciente la sirena de la ambulancia, hasta el alta médica de los afectados, el Estado Provincial gasta en los Centros Asistenciales millones de pesos. En el año 2018 el Ministro de Salud de Corrientes Alfredo Revidatti, “reveló que la atención de los heridos en choques de motovehículos equivalía al valor de un tomógrafo por mes”, en la actualidad esas cifras se han convertido en inestimables-

Se concretó en la Sede de la Defensoría del Pueblo una -Reunión de Trabajo- de la cual participaron el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa Dr. Mauricio Nadalich, el Procurador General Dr. Fernando Rigotti, el Director de Tránsito Lic. Orlando Ortiz y el Subsecretario de Transporte y Emergencia Dr. José Olmedo; además del Presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros APASFOR Sr. Carlos Kratochvil y el Productor Asesor de Seguros Ernesto Saporiti, los que fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca y Asesores Letrados, a fin de abordar las temáticas de la siniestralidad vial en la que se encuentran involucrados motovehículos, como así también la exigencia de Seguros para los mismos y la información que debe tener el usuario al momento de contratar alguna póliza. Se resaltó que el mercado de motos en Argentina en el primer trimestre de 2026 experimentó un crecimiento superior al 45% interanual, superando las 222.871 unidades patentadas, impulsado por la producción nacional (9 de cada 10 vendidas). A su vez en nuestra provincia el patentamiento de motovehículos en 2026 muestra un crecimiento extraordinario, con un aumento interanual del 118,6% en febrero, posicionándose como una de las provincias con mayor incremento en el NEA, concentrándose la demanda en unidades de baja cilindrada (110 cc a 150 cc), impulsada por la necesidad de movilidad económica, con cerca de 1.200 unidades registradas por mes. El punto más saliente estuvo en cómo debe proceder el propietario de un motovehículo que necesita contratar un seguro. El Presidente de ASPAFOR Carlos Kratochvil, indicó que es fundamental que los -Productores Asesores de Seguros- estén Matriculados, lo cual es verificado por la Asociación que preside, conjuntamente con la Municipalidad de la Ciudad, mediante el requerimiento del -Certificado Habilitante- emitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Agrega que, la página web de esta última, contiene la lista de Productores Asesores de todo el país que están debidamente registrados, se puede comprobar la habilitación ingresando el número de matrícula. Por otra parte, José Olmedo señaló, en cuanto a los seguros que, en los Controles Viales, se exige el comprobante de la póliza en físico o de manera digital, mediante la aplicación “Mi Argentina”, a la vez que afirmó, que el seguro obligatorio requerido es el “Seguro de Responsabilidad Civil” que cubre daños a terceros. En Formosa existen alrededor de 260 -Productores Asesores de Seguros-, de los cuales el 75% figura en el padrón de APASFOR, no llegando a registrarse la totalidad. Se explicó que el método para verificar la habilitación de los mismos, es que cuenten con la Matrícula y la Habilitación Municipal, aclarando que también algunos de ellos no cuentan con oficinas ya que trabajan por comisión. En cuanto a los costos, se indicó que el Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio tiene un precio de entre siete mil ($7000) y nueve mil pesos ($9000) aproximadamente, existiendo promociones, por ejemplo, al pagarse un trimestre al contado, el precio por mes se reduce a seis mil ($6000). Por otra parte, si a la cobertura de “Responsabilidad Civil” se le suma la cobertura por “Robo e Incendio”, el monto varía entre 12 o 15 mil pesos. Se aclaró que la responsabilidad civil de daños contra terceros incluye al acompañante, mas no al conductor, ya que para asegurar su integridad física propia debe contratar la cobertura por “Accidente Personal”. Además de la responsabilidad civil, muchas aseguradoras ofrecen coberturas más amplias que incluyen robo, incendio y daños propios (todo riesgo), pero la ley solo impone la Responsabilidad Civil como requisito obligatorio. Gialluca consultó sobre el modo de diferenciar una aseguradora oficial de una no habilitada. En respuesta, el Sr. Kratochvil indicó que la aseguradora oficial entrega siempre la póliza con el certificado de cobertura avalado por la Superintendencia de la Nación y la credencial en físico, mientras que las aseguradoras no habilitadas, sólo entregan un recibo provisorio sin la credencial. Al respecto Nadalich, expresó que el porcentaje de siniestralidad de motocicletas es muy elevado, ya que existen múltiples irregularidades y falta de acondicionamiento de los motovehículos. Por este motivo, desde el Municipio también se encuentran trabajando para que los mismos, cuenten con una Revisión Técnica Obligatoria (RTO), proyectándose que la primera sea gratuita para los conductores, con un costo muy accesible, ya que lo que se persigue son acciones preventivas y nunca recaudatorias. También agregó que se impulsarán campañas de concientización, resaltándose por un lado los beneficios de tener una cobertura a la hora de circular por la vía pública y, por el otro, la responsabilidad de tener en condiciones los motovehículos como prevención efectiva de siniestros viales.



