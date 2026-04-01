Recuperaron los bienes sustraídos de un kiosco en el barrio La Floresta

Buscan a los responsables del caso de robo calificado

Integrantes de la Comisaría Seccional Tercera hallaron los objetos robados de un kiosco del barrio La Floresta, de esta ciudad, y siguen con la investigación para dar con los autores del ilícito.

La damnificada denunció que desconocidos violentaron, en la madrugada del domingo último, la puerta de acceso a su vivienda, ingresaron a su comercio y se llevaron diversos elementos, incluidos dinero y documentaciones.

Tras tomar intervención, el personal de la Dirección de Policía Científica realizó las pericias en el lugar y secuestró un hierro tipo “T”, que habrían utilizado para forzar la puerta.

Luego, durante recorridas preventivas por la zona, los uniformados observaron a dos sujetos que trasladaban una bicicleta y un tubo de gas.

Al advertir la presencia policial, los individuos se dieron a la fuga y abandonaron los objetos en la vía pública.

Como resultado del procedimiento, los policías secuestraron los elementos que fueron reconocidos como sustraídos.

Por el hecho se inició una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 y en conocimiento del Juzgado de Menores; mientras siguen las tareas para aprehender a los autores.