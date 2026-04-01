La policía detuvo a un hombre y recuperó un automóvil robado

• Fue tras un rápido y eficaz trabajo investigativo llevado adelante en el barrio 20 de Julio de esta ciudad

Efectivos de la Brigada Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco aprehendieron a un hombre y secuestraron un automóvil sustraído.

El procedimiento se inició tras tomarse conocimiento de la sustracción de un automóvil marca Fiat, modelo Uno SL, ocurrido el domingo último entre las 20:00 horas y las 04:30 horas de este lunes, desde un domicilio ubicado en la Manzana 58 del barrio 20 de Julio.

A raíz del hecho, se dio inicio una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, caratulado “Robo”.

En forma inmediata, personal de la brigada desplegó tareas investigativas, logrando este lunes a las 07:10 horas, en inmediaciones de la Manzana 37 del mismo barrio, el secuestro del rodado sustraído, el cual presentaba signos de violencia en la puerta del lado del acompañante.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica del Área Circuito Cinco, realizando las pericias correspondientes.

Continuando con la investigación, se logró establecer la identidad del presunto autor, procediéndose a las 10:20 horas, en inmediaciones de la Manzana 43 del barrio 20 de Julio, a la aprehensión de un hombre de 33 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal quedo a disposición de la justicia.