Pozo Maza: Detuvieron a un sujeto por amenazar a su pareja con un arma blanca

• El procedimiento se realizó en el Paraje El Caracol

Uniformados de la Subcomisaría Pozo de Maza detuvieron a un hombre, de 61 años, en el marco de una causa judicial por “Amenazas con el uso de arma blanca”.

El hecho se registró en la mañana del domingo último, cuando una mujer denunció que su pareja la amenazó de muerte con un cuchillo, dentro de su vivienda, y después se retiró del lugar.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda con las características aportadas y recabaron información entre pobladores de la zona.

Como resultado de las tareas investigativas, ubicaron al sujeto esa misma tarde en inmediaciones de la localidad, lo aprehendieron y trasladaron hasta la dependencia policial.

También se activó el protocolo de intervención para la contención y asistencia de la víctima; además del inicio de una causa judicial por “Amenazas con arma blanca”, con intervención de la Justicia provincial.



