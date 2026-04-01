Se realizó la bendición de embarcaciones que participan de la Travesía Náutica

El sábado, en el patio de Intendencia se realizó la bendición de todas las embarcaciones que participarán de la 34° Edición de la Travesía Náutica “Fundación de Formosa”.

La propuesta convoca cada año a navegantes de distintos puntos del país y combina deporte, naturaleza y turismo. Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad se precisó que este año participan de la histórica travesía de Laguna Naineck, Clorinda, Santa Fe, Concepción del Uruguay, Rio Cuarto, Córdoba; Entre Ríos y Río Segundo, Córdoba.

Acompañados por un muy buen clima, 34 embarcaciones y los más de 60 inscriptos se reunieron y, alrededor de las 14:00 partieron hacia el Monte Lindo, que es el lugar en donde se va a realizar el primer día de acampe.

El recorrido náutico se iniciará formalmente el 5 de abril por la mañana, con destino a Colonia Dalmacia, donde tendrá lugar la segunda jornada de acampe. Posteriormente, el 6 de abril, los participantes navegarán hacia Villa Oliva, donde pasarán la noche.

“La idea de los creadores de esta travesía es rememorar la llegada de Luis Jorge Fontana al puerto de la ciudad, también conmemorar obviamente ese arribo de aquel que cubrió estas tierras y bueno también hacerlo como lo hicieron ellos, vía náutica por río y hacer un poco ese recorrido”, explicó el director de Deportes, Guillermo Ovelar.

“El tema de la travesía no solamente es una cuestión que rememora lo cultural histórico de nuestra ciudad, sino que también nos muestra todo lo que tenemos como potencial turístico, la flora, la fauna, el turismo aventura, el río, todo lo que nos brinda Formosa Capital y sus alrededores es algo que nosotros lo venimos mostrando de la gestión que lleva adelante el ingeniero Jorge Joffre y particularmente con esta clase de actividades”, agregó.

De esta manera, la ciudad de Formosa comenzó a vivir una nueva edición de esta propuesta que combina deporte, historia y turismo, consolidándose como uno de los eventos más representativos de su calendario aniversario.















