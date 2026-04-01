Amplio accionar de limpieza realizó la Municipalidad en el barrio San José Obrero

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, llevó adelante un intenso trabajo de saneamiento y limpieza integral en el barrio San José Obrero, comunidad que se prepara para el 1º de mayo, fecha profundamente significativa por la celebración de su patrono.

En ese marco, la directora del área, Raquel Servin, explicó que las tareas comenzaron el día domingo y se concentraron en puntos críticos del barrio. “Se trabajó en el barrio San José Obrero desde el día domingo, se erradicó un micro basural importante,, se erradicó el micro basural que estaba en la entrada de Nueva Perón y el zanjón, y también se hizo la limpieza general no convencional en el barrio, porque el 1º de mayo es el día del patrono del barrio y acudimos al llamado del vecino”, detalló.

No fue un operativo más. Servin señaló que en distintos sectores donde la acumulación de residuos ya venía afectando el entorno, las cuadrillas avanzaron con la erradicación de focos críticos y la recuperación de espacios que forman parte de la vida cotidiana del barrio.

También explicó que se realizó una limpieza general no convencional, abarcando sectores que no forman parte de los circuitos habituales pero que requerían intervención urgente. Ese trabajo, más profundo, tuvo como objetivo dejar al barrio en condiciones para una fecha que no es solamente una celebración, sino un momento de encuentro para los vecinos.

Servin remarcó además que estas acciones no se agotan en la intervención puntual. Afirmó que hay un trabajo sostenido para evitar que estos espacios vuelvan a degradarse y para acompañar a la comunidad en el cuidado del entorno.

Finalmente, Servin insistió en la importancia del compromiso vecinal. Señaló que cuando el barrio se involucra y el Estado está presente, los cambios empiezan a sostenerse en el tiempo y se transforman en una mejora real en la calidad de vida.



