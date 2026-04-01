Sindicato de Trabajadores Municipales impulsa beneficios y acompaña a sus afiliados con acciones concretas

Durante la semana, el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa llevó adelante distintas iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de sus afiliados y fortalecer el acompañamiento cotidiano en cada ámbito laboral.

En ese marco, se realizó el lanzamiento oficial del “Gran sorteo por el Día del Trabajador”, una propuesta pensada como reconocimiento al esfuerzo diario de los trabajadores municipales. El mismo contará con importantes premios, entre ellos una moto 0 km, un Smart TV, órdenes de compra y otros beneficios destinados a los afiliados.

Asimismo, se concretó la entrega de cuatro freezers de más de 200 litros, distribuidos en distintas áreas de trabajo. Esta acción responde a necesidades planteadas por los propios trabajadores y apunta a mejorar las condiciones en sectores donde se desarrollan jornadas extendidas o se requiere mayor comodidad durante el desempeño de las tareas.

Por otra parte, desde la entidad sindical señalaron que estas acciones forman parte de una línea de trabajo sostenida, basada en la cercanía, la escucha y la respuesta a demandas concretas de los afiliados.

Finalmente, el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa reafirmó su compromiso de continuar gestionando beneficios y promoviendo mejores condiciones laborales, consolidando una tarea constante en favor de todos sus afiliados.







