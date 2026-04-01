Cambra resaltó el trabajo de la Red Provincial de Hemoterapia: “Fortalece nuestro sistema de salud”





Las 2° Jornadas Provinciales de Hemoterapia, 1° Jornadas de Hemoterapia del NEA y XII° Jornadas de Capacitación del Centro Provincial de Hemoterapia se desarrollaron con gran éxito de convocatoria en la ciudad capital durante dos días, hasta su cierre este sábado 25.

En el marco de la realización de las 2° Jornadas Provinciales de Hemoterapia, 1° Jornadas de Hemoterapia del NEA y XII° Jornadas de Capacitación del Centro Provincial de Hemoterapia, el director de esa institución, el doctor Víctor Cambra, valoró el sistema de salud que posee la provincia de Formosa.

Cabe mencionar que, en la apertura de dicho evento, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, se contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, el bioquímico Juan Carlos Atencia.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Cambra, en primer lugar, destacó la importancia de estas jornadas, que colmaron las expectativas en cuanto a la “gran convocatoria” de la asistencia por parte de quienes se desempeñan en el ámbito de la hemoterapia y la medicina transfusional,

En ese sentido, se dieron cita “expositores de primer nivel”, por ejemplo, el presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC), el doctor Walter Edgardo Scordo. Esta máxima autoridad a nivel nacional, puso en relieve que avaló justamente esta actividad, que la definió como “académica y científica”, y “en este año en que se conmemora el tercer aniversario de nuestro Centro Provincial de Hemoterapia”.

Tras resaltar la presencia “de los médicos del NEA, de los distintos servicios de hemoterapia, de los hospitales pediátricos, de adultos”, etcétera, e incluso de la hermana República del Paraguay, mencionó la asistencia, “fundamentalmente de los directores de los hospitales de primer nivel de atención y de bajo riesgo que forman parte de nuestra Red Provincial de Hemoterapia”, quienes, subrayó, “fortalecen nuestro sistema de salud”.

Y, finalmente, remarcó la importancia de estas jornadas que fueron desde todo punto de vista “excelentes”, con exposiciones hasta de profesionales de países como Portugal y Polonia, de allí la trascendencia que tuvo para la provincia y la región este magnífico evento.



