Para Parola, Paoltroni quiere ocultar “sus problemas judiciales” a través del pedido de intervención federal

Fue clara en señalar la diputada nacional que detrás de esa presentación, está el interés del senador por “salvarse” y desviar la atención, dadas las causas abiertas que tiene en la Justicia Federal.

La diputada nacional de Unión por la Patria por Formosa, la doctora María Graciela Parola, resaltó la “claridad” que tiene el gobernador Gildo Insfrán, quien “ante cada agravio responde con obras y amor” a su pueblo, por tanto, su gestión no se detiene a pesar del escenario nacional de crisis y recortes a las provincias argentinas por parte del Gobierno nacional.

Siguiendo esa línea trazada desde el Modelo Formoseño “vamos a seguir trabajando”, enfatizó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), como también “defendiendo la democracia y la voluntad del pueblo formoseño”, que es el “único soberano”, por tanto, reprobó la presentación de Francisco Paoltroni de intervención federal a la provincia.

En ese sentido, tajante arremetió contra el senador diciendo que a través de ese pedido pretende “salvarse” porque “le han descubierto las matufias que tiene con sus problemas judiciales”.

“El deporte social es el semillero”

En otro orden de temas, al acompañar la realización el domingo 26 de la Maratón Internacional de Formosa 2026 en la ciudad capital, distinguió que este tipo de eventos, “con un carácter social”, dan “una satisfacción” en cuanto a que “el deporte social es el semillero” que convoca, además, a toda la “comunidad”.

Del mismo modo, que “a los distintos sectores del Gobierno provincial y a las organizaciones no gubernamentales” y, de esa manera, se crea “esa conciencia de trabajar unidos, organizados y solidarios”.

Teniendo esa mirada es que apreció Parola que un joven formoseño se haya adjudicado los 42 kilómetros, que fue una de las pruebas en la maratón, refiriéndose a Adrián Paliza.

Ese atleta de Laguna Yema compitió en los Juegos Nacionales Evita, lo que “le ha permitido proyectarse y seguir creciendo, acompañado por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria” luego en los Juegos Evita Formoseños.

A través de ese certamen que reúne a las distintas disciplinas, se promociona a atletas de cada rincón del territorio provincial y se fomenta el deporte comunitario y social. “Esto es la contracara de la actual gestión nacional que ha desfinanciado al deporte”; sin embargo, “no nos tiene que asombrar porque también viene peleando para no reconocerles sus derechos a las personas con discapacidad, a los adultos mayores”, arremetió Parola.

Trabajo parlamentario

Ante estas situaciones que golpean al conjunto de la sociedad, “queremos un Gobierno nacional que realmente se ocupe del pueblo”, por eso, sostuvo, contundente, que “estamos trabajando mucho en Buenos Aires desde el bloque de Unión por la Patria”, espacio desde el cual se está haciendo “hasta lo imposible para lograr frenar las medidas que son en contra el pueblo por un Gobierno nacional que es insensible, al que no le importa la gente”.

Esa lucha contra este “tipo de políticas” se viene sosteniendo en el Congreso de la Nación, pero, debido a “las alianzas con ciertos espacios políticos, los libertarios logran el acompañamiento”, y obtienen así “los números en las diferentes Cámaras”, explicó.

Es decir que “ciertos espacios, como el PRO, la UCR, terminan siendo cómplices de ideas que los fundadores de sus partidos” de ninguna manera compartirían, planteando el caso del “doctor Raúl Alfonsín”, uno de los principales exponentes del Radicalismo que “en sus orígenes no guarda ni comparte ninguna de las tan descabelladas ideas que tiene hoy el Gobierno de Milei”.

En cambio, “no podemos esperar otra cosa de Mauricio Macri, porque sabemos lo que es: un mercenario de la política”, cuyo “Gobierno de Cambiemos, fue el peor de la historia, un récord que ampliamente Milei lo ha superado”, lamentó la legisladora.











