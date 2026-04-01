Hasta el miércoles 30 podrán inscribirse a las Becas Progresar Superior

La convocatoria de inscripción de las Becas Progresar 2026, para aquellos estudiantes que se encuentren cursando el Nivel Secundario, ya cerró el viernes 24 de abril. En tanto que, en el Superior, el plazo se extiende hasta este miércoles 30 de abril.

Al respecto, el profesor Hugo Araujo, coordinador de las Becas Progresar, confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que a esta primera convocatoria que ya finalizó, “tuvimos más o menos 14.800 inscriptos”, y “estamos en pleno proceso de evaluación, esperando cuáles van a ser los becarios” de la provincia de Formosa.

Dicho proceso de evaluación tiene como responsables a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y el Ministerio de Capital, a través del cual hacen “el cruce de datos para saber si aquellos inscriptos están en condiciones de cobrar esta beca”, indicó.

En cuanto a que “una de las condiciones para la inscripción de esta beca es tener clave y contraseña de Mi Argentina, y como es una plataforma online”, comentó que, una de las situaciones que se dan, “generalmente, es que los alumnos que se inscriben, hacen el usuario de contraseña, pero pasado el tiempo, por diferentes circunstancias, la pierden”.

En algunos casos, esto sucede porque “pierden el correo o el teléfono, o también lo cambian y así es como pierden la contraseña”, por esa razón, la recomendación que les dio, si eso les sucede, es que “directamente vayan a la institución, hablen con los profesores y con el director y hagan toda la consulta primero por ahí y si no pueden solucionar, vayan a mesa de ayuda a Mi Argentina para recuperarlo”.

“Esa es la única manera de recuperarla”, recalcó, ya que “es uno de los grandes obstáculos” que se presentan, pero del que “nosotros no somos los responsables”, sino que “todo se hace online, a través de Puntos Digitales que tiene el Gobierno nacional”.

No obstante, señaló Jara que igualmente se brinda ayuda “a aquellos jóvenes que no puedan ingresar a la plataforma por ese motivo”.

Por otro lado, se refirió a las inscripciones de becas Progresar Superior, que estarán cerrando este miércoles 30 de abril, en donde “hay más o menos 2500 inscriptos y que también están en evaluación”, por lo que “las instituciones están también en pleno proceso de certificación”.

Es decir, se “van a verificar si los alumnos son regulares y están cursando las materias”, y también desde la ANSeS y el Ministerio de Capital Humano de Nación “evaluar lo socioeconómico”.

En ese sentido, el alumno está en condiciones de cobrar esa beca, “si el grupo familiar no supera los tres sueldos mínimo, vital y móvil, esto es, que no supere un millón de pesos”. “Así que estamos trabajando y ojalá que la mayoría de estos jóvenes que se inscribieron puedan cobrar esta mínima ayuda, que son de 35.000 pesos”, concluyó.



