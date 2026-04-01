IASEP hizo efectivo el pago a prestadores provinciales

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) informó que este viernes 10 de abril se hizo efectivo el pago a todos los prestadores provinciales, correspondiente a las prestaciones del mes de febrero de 2026.

Desde el organismo rector de la obra social provincial, se destacó que el cumplimiento de estos compromisos financieros se realizó estrictamente dentro del plazo de 30 días desde la presentación de la facturación.

Esta regularidad en los pagos, garantiza la previsibilidad y la continuidad de los servicios de salud para los afiliados.



