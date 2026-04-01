Orrabalis: “Formosa está creciendo de manera sólida en el ámbito científico y tecnológico”

Lamentó que, a nivel nacional, la ciencia y la tecnología fueron desfinanciadas y la soberanía del país esté en peligro.

En diálogo con AGENFOR, el secretario de Ciencia y Tecnología, doctor Camilo Orrabalis, se refirió al Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología que se celebra cada 10 de abril, desde 1982, para resaltar el impacto de la investigación en la vida cotidiana y honrar el nacimiento del doctor Bernardo Houssay, médico argentino y primer latinoamericano en ganar el Premio Nobel de Medicina.

“Esto muestra que la Argentina tuvo época donde la Ciencia y la Tecnología tenían respaldo, acompañamiento y decisión política en inversión, infraestructura, creación de universidades”, sostuvo.

Mientras que, en la actualidad, “lamentablemente a nivel nacional vemos como la Ciencia y la Tecnología y la soberanía de un país están totalmente en peligro” porque “hay un desfinanciamiento y un abandono total al sistema científico y tecnológico del país”.

“Todas las entidades que están haciendo Ciencia y Tecnología, están con la misma problemática: la falta de recursos, de asistencia técnica, asistencia financiera para poder concretar los experimentos, los proyectos, los programas, esa es la situación actual a nivel nacional”, aseguró el funcionario.

En contraposición, consideró, la provincia de Formosa “está creciendo de manera sólida respecto al ámbito científico y tecnológico” porque “tenemos infraestructura e instituciones que se están dedicando a hacer Ciencia y Tecnología”.

“En mi caso particular que representa lo que es el ámbito del polo científico y tecnológico, con la parte de las carreras tecnológicas a través del Instituto Politécnico Formosa o para los desarrollos que se hacen a través de convenios”, señaló.

Y cerró recordando la firma y lanzamiento de la formación continua en Electromedicina que sucedió el pasado jueves 9, con la participación de distintos organismos e instituciones, con el fin de poner a la Ciencia y Tecnología “al servicio del pueblo de Formosa”.







