El Vicegobernador visitó la carbonería de Teniente Fraga

Luego de su recorrida por Ingeniero Juárez, donde comenzó su jornada, compartió también con vecinos de Teniente Fraga y La Nueva Misión Pozo Yacaré.

En el marco de una intensa agenda de trabajo territorial en el oeste formoseño, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, visitó este viernes 10, los parajes Teniente Fraga y La Nueva Misión Pozo Yacaré.

Durante su recorrida, Solís estuvo en la carbonería de Teniente Fraga, donde “conversamos con productores que día a día sostienen un trabajo fundamental para la economía social”, puntualizó.

Asimismo, comentó que “los trabajadores nos compartieron la alta demanda que atraviesa el sector y la importancia de este rubro, que sigue creciendo gracias al acompañamiento y las decisiones políticas del Gobierno provincial, conducido por nuestro gobernador, Gildo Insfrán”.

Posteriormente, el Vicegobernador se trasladó hasta el paraje La Nueva Misión Pozo Yacaré, para compartir con vecinos y vecinas “un encuentro de cercanía, escucha y compromiso, fortaleciendo el vínculo directo con cada comunidad”, valoró.

En este sentido, consideró que “estos espacios son fundamentales porque nos permiten estar donde debemos estar: en el territorio, junto al pueblo, escuchando, acompañando y dando respuestas a cada realidad”.

Y aseguró que “en unidad, vamos a seguir trabajando de manera mancomunada, con un Estado presente, para llegar a cada rincón con acciones concretas y continuar construyendo igualdad de oportunidades para todos y todas”.











