Las brigadas sanitarias realizaron un amplio trabajo contra el dengue en el cementerio San Antonio

Abarcó fumigaciones, control focal y eliminación de posibles criaderos.

De acuerdo al cronograma de acciones planificadas para la ciudad Capital, el jueves 23 de abril, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, desplegó un exhaustivo operativo de prevención contra el dengue en el cementerio San Antonio.

Este accionar forma parte de una estrategia sanitaria permanente que se refuerza en toda la provincia en los espacios públicos y en distintos lugares considerados de riesgo para la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad, el Aedes aegytpi, especialmente en periodos de precipitaciones sucesivas y días con elevada humedad, como está ocurriendo durante las últimas semanas.

En ese contexto, en el predio del cementerio, los brigadistas efectuaron el control de focos, mediante la identificación y neutralización de recipientes que pueden acumular agua y ser criaderos del mosquito.

Al respecto, el veterinario Alejandro Romero, jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis de la cartera sanitaria, subrayó la importancia de la intervención de las brigadas en los espacios.“Tanto las lluvias como los días de alta humedad combinados con temperaturas templadas, son factores que aceleran el ciclo reproductivo del mosquito que transmite el dengue”, reiteró.

Complementando la eliminación de criaderos, se realizaron tareas de fumigación con motomochilas manuales para reducir la población de mosquitos adultos en el predio.

Concientización

Por otra parte, el funcionario hizo nuevamente hincapié en el manejo de las ofrendas florales que se habitualmente se hacen en los cementerios, teniendo en cuenta que allí, los floreros son uno de los principales reservorios donde se crían las larvas. Por ello, renovó el mensaje de “evitar la colocación de floreros o reemplazar el agua por arena, o también optar por flores artificiales”, recalcó.

Romero recordó, que las labores en espacios públicos son un pilar fundamental que acompaña las recorridas diarias, casa por casa, que el personal de las brigadas realiza en los diferentes barrios, donde se enseña a los vecinos sobre cada una de las medidas de prevención que deben cumplirse, principalmente en los patios, como el descacharrizado, la colocación del larvicida. Y también los cuidados para evitar las picaduras del mosquito como el uso de repelentes.



