El martes 28 inicia el pago de haberes de abril a los agentes de la Administración Pública con el incremento del 7%

Se trata del segundo tramo del 14% de incremento salarial anunciado por el gobernador Gildo Insfrán. Asimismo, las liquidaciones incluyen el valor del sueldo mínimo de bolsillo garantizado de $1.000.000.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno de la provincia de Formosa informó que a partir del martes 28 se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de abril, con el incremento salarial del 7%, completando el 14% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán.

Además, regirá el valor del salario mínimo de bolsillo garantizado en la suma de $1.000.000, cifra que no incluye al resto de los beneficios que perciben los agentes de los diferentes escalafones, a saber, asistencia social al personal, horas extras, adicional por guardias, fondo estímulo, productividad, entre otros.

En primer término se acreditarán, en jornada única, los beneficios correspondientes a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social (CPS), el día martes 28 del corriente mes.

En tanto, el miércoles 29 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos. En esta jornada se atenderán los compromisos de las remuneraciones de titulares de documentos terminados en 0,1, 2, 3 y 4.

A su vez, el jueves 30 se efectuarán los pagos a favor del personal con documentos finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9; concluyendo de este modo con la totalidad del componente sueldos del Rubro Personal del Presupuesto Provincial.

Desde el Ministerio de Economía se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada y los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los $116.000 millones, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



