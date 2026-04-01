Mayans acusó a Adorni de violar la Constitución por no asistir al Congreso a dar el informe de gestión obligatorio

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, acusó hoy al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de violar la Constitución Nacional por no haber asistido al Congreso de la Nación a dar el obligatorio informe de gestión en el mes de marzo, en el contexto del escándalo en que se encuentra inmerso el alto funcionario por un dudoso incremento de su patrimonio tras su ingreso a la gestión pública.“El Jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni vino a Senadores, y tendría que haber venido a uno de los Cuerpos (del Congreso) en marzo”, explicó el senador por Formosa, al inicio de la sesión de hoy de la Cámara Alta, donde planteó una cuestión de privilegio contra Adorni, el presidente de la Nación, Javier Milei, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.También, cuestionó el discurso hipócrita del gobierno nacional de plantear “la moral como política de Estado”, tal como lo hizo el presidente el 1 de marzo en el Congreso, previo a que salieran a luz las evidencias del caso $Libra, que involucran al primer mandatario y a su hermana en una cripto-estafa; a lo que se suman la causa ANDIS, el caso Adorni con la compra de varios bienes y viajes de lujo, y el caso Espert por vínculos con el narcotráfico.Respecto a Adorni, a quien identificó como “el jefe del relato oficialista y socio de Milei”, el legislador aseguró que el ex vocero presidencial fue descubierto “en plena corrupción” y se preguntó: “¿Qué tanto sabe el jefe de Gabinete que Milei sale a sostenerlo?”. Y recordó que al inicio de esta semana se realizó una reunión de gabinete “para apoyar al corrupto jefe de Gabinete”, pero ninguno de los participantes pudo esconder “la cara de angustia” por tener que respaldar en público al cada vez más cuestionado funcionario sospechado de enriquecimiento ilícito.Arremetió también contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al sostener que se trata de “otro corrupto que salió a decir que ponía las manos en el fuego por Adorni” y remarcó que, “cuando se estaba discutiendo el comportamiento del Jefe de Gabinete, apareció el tema de los créditos (hipotecarios para funcionarios libertarios)”. “Ahora entendemos para qué el ministro Caputo le pide a la población que deposite los dólares”, agregó.Insistió en que se “terminó el relato” del gobierno y afirmó que Adorni “no puede venir al Parlamento” porque no puede explicar el incremento vertiginoso de su patrimonio.Además, Mayans expresó sorpresa por el grado de desconexión con la realidad demostrado ayer por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, quien en su visita al Senado sostuvo que la Argentina vive un momento de crecimiento a nivel económico y social.Por otro lado, advirtió que el Senado debió expresarse de manera contundente contra la guerra y en clara defensa de la paz, al volver a cuestionar la postura del presidente Milei de alinearse con la política belicista de Estado Unidos e Israel y declararle la guerra a Irán. “Debimos decir con claridad que nosotros no estamos en guerra con nadie. Somos un país que siempre se ha expresado por la neutralidad, por el derecho internacional, por la paz”, explicó el dirigente peronista.“Tenemos que hablar del tema internacional, porque es vergonzoso lo que está pasando, y de la falta de manifestación del Parlamento en cuanto al tema del concepto de declaración de guerra, que es una vulneración abierta de la Constitución Nacional. El presidente de la Nación no puede manifestar que nosotros estamos en guerra con nadie, sin la anuencia del Parlamento, y mucho menos aliarse con personas que están por terminar con la paz”, completó Mayans.