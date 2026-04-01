La Oficina de Empleo de Ingeniero Juárez fortalece la atención y el acompañamiento a los vecinos

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Ingeniero Juárez, dependiente de la Intendencia de Rafael Nacif, continúa desarrollando un importante trabajo de acompañamiento y asesoramiento a la comunidad en materia de trámites y acceso a programas nacionales.

Desde el área, a cargo de la directora Eloísa Palma, se brinda asistencia permanente en la tramitación de las Becas Progresar en todas sus líneas, incluyendo Progresar Obligatorio y Progresar Trabajo, facilitando a los jóvenes el acceso a oportunidades educativas y de formación laboral.

Asimismo, se realizan gestiones vinculadas a bajas negativas, consultas y generación de CUIL, además de una amplia variedad de trámites que permiten resolver situaciones administrativas de los vecinos, acercando el Estado a cada familia.

En este sentido, desde la Oficina de Empleo destacaron la importancia de garantizar un acompañamiento constante, brindando orientación y herramientas que contribuyan al desarrollo personal y laboral de la comunidad.

Este trabajo se enmarca en una política de Estado presente, impulsada por la Municipalidad de Ingeniero Juárez en articulación con el Gobierno de la Provincia de Formosa, que busca generar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los juarenses.



