Denuncian que la mitad de los argentinos viven con menos de 15 mil pesos por día

Se consolida la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres y la brecha de género donde la crisis impacta fuertemente sobre las mujeres-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe de Distribución del Ingreso del último trimestre de 2025 que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este relevamiento da cuenta de un incremento en los ingresos generales de la población con relación al mismo trimestre del año anterior de un 44,9% cuando la inflación promedio en el período fue de 31,4%. Sin embargo, los ingresos tomados en forma individual crecieron un 43,7% mientras que el umbral que divide la población por mitades según su ingreso per cápita, la mediana, lo hizo en un 40,63%. De este modo la mitad de los argentinos vive con menos de $450 mil mensuales equivalentes a $15 mil por día. A la hora de indagar en los ingresos de las personas ocupadas surge que el promedio en ese trimestre se situó en $1.068.540 cuando un año antes llegaba a los $ 707.671. La mejora implica una suba de solo el 33,7%, 10 puntos menos que los ingresos generales de la población. Pero la mediana indica que la mitad de los trabajadores asalariados percibe un ingreso inferior a los $850.000. En el caso de los trabajadores asalariados el informe da cuenta de una caída del orden de las 200 mil personas que, además, cuentan con un ingreso promedio de $1.082.635 que implican una mejora del 42,5% para los trabajadores en relación de dependencia y de un 56,7% para los asalariados informales. Este es uno de los datos más cuestionados por los especialistas en estadísticas socio laborales. A la hora de analizar los hogares y su relación con el empleo surge que el 10%, el de menores ingresos, existen 284 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 154 no perceptoras de ingresos cada 100 perceptoras. En el mismo trimestre del año anterior, señala el mismo informe, los valores eran de 257 y 145, respectivamente. La denominada brecha de ingresos que exhibe cuantas veces representan los ingresos del 10% más rico con relación al 10 más relegado, surge un estancamiento en los valores del mismo cuatrimestre del año anterior. El diez por ciento más rico percibe ingresos 13 veces superiores a los del diez por ciento más pobre. El Funcionario Provincial, denunció que, bajo el gobierno de Milei se consolida una desigualdad en el reparto de ingresos entre quienes más perciben y quienes tienen menores entradas. De esta manera, se profundiza el fenómeno de los trabajadores pobres: el 70% de los asalariados percibe ingresos por debajo de la canasta básica total para un hogar tipo. La desaceleración inflacionaria no se traduce en recomposición de ingresos: el ancla salarial, el peso creciente de tarifas y el endeudamiento para consumo básico configuran un escenario de deterioro sostenido. Todo esto, en un contexto donde vuelven a aplicarse recetas ya conocidas -apertura comercial, ajuste fiscal, endeudamiento externo y deterioro del salario-, volviéndose imprescindible la reactivación de la obra pública y esta es una decisión política del actual Gobierno Nacional, ya que, en la actualidad, según el presupuesto aprobado, no se espera una reactivación generalizada de la obra pública nacional en Argentina para 2026, la misma, se mantendrá en niveles mínimos históricos, enfocada mayormente en el mantenimiento de obras existentes y no en nuevos proyectos, profundizando la crisis del sector iniciada en 2024. En lo que va de la gestión de Javier Milei, rubros como minería, energía, agro y bancos crecieron con tasas de dos dígitos. Pero cayeron la construcción y la industria. El mayor impacto se nota en el empleo. Desde hace meses, en Argentina se plantea que la “macro” de la administración va relativamente bien, pero que no se siente en la “micro”, más concretamente, en el bolsillo de la mayoría de las personas, con el agregado de una evolución muy diferente entre sectores y regiones del país.



