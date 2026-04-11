Escándalo en la UNaF: Amenazas y "custodia pretoriana" pagada con fondos universitarios



Luego de un largo letargo, la comunidad estudiantil de la UNaF dijo "basta". El enojo generalizado por las decisiones restrictivas y centralistas de la gestión de Augusto Parmetler respecto al acceso al comedor universitario detonó la primera manifestación masiva "puertas adentro" del campus. Pero entre los carteles y los cánticos de más de cien alumnos, una imagen capturada por los presentes se convirtió en el símbolo de la decadencia institucional. Luego de un largo letargo, la comunidad estudiantil de la UNaF dijo "basta". El enojo generalizado por las decisiones restrictivas y centralistas de la gestión de Augusto Parmetler respecto al acceso al comedor universitario detonó la primera manifestación masiva "puertas adentro" del campus. Pero entre los carteles y los cánticos de más de cien alumnos, una imagen capturada por los presentes se convirtió en el símbolo de la decadencia institucional.





La protagonista de la fotografía que ya es viral en todas las redes sociales es la Profesora Zuly Rivero, esposa del Rector. En la imagen se la observa con un gesto desencajado, increpando y amenazando a una estudiante que solo sostenía un cartel de protesta. Sin embargo, el detalle que desató la indignación total no fue solo la agresión verbal, sino el marco: Rivero se desplazaba escoltada por dos efectivos de la empresa de seguridad privada "LINCE".





Lo que reviste un carácter de escándalo público es el origen del financiamiento de dicha custodia. Esos efectivos de seguridad no estaban allí para resguardar el patrimonio universitario ni la integridad de los alumnos; estaban allí para actuar como escudo personal de la mujer del administrador, mientras esta amedrentaba a quienes reclaman.





Resulta inadmisible que el personal de seguridad ( mas de 20 entre el campus y rectorado), cuyo servicio es abonado íntegramente con presupuesto universitario (dinero que debería destinarse a becas, infraestructura o al propio comedor en disputa), sea desviado de sus funciones para servir a los intereses y arranques de ira de un familiar del Rector.





Zuly Rivero —quien además ostenta múltiples cargos como personal nodocente categoría 1, profesora adjunta y directora de secretaría privada— parece haber confundido la investidura pública con el derecho de propiedad. La escena capturada denota una peligrosa convicción de ser "dueña" de la institución, amparada por el poder de quien convive con el Rector.





Las amenazas a estudiantes no tienen lugar en una universidad que, por ley, debe garantizar la libertad de expresión y el cogobierno. El uso de la fuerza física y la intimidación para acallar un reclamo legítimo solo demuestra miedo al cuestionamiento público.





Hoy la UNaF se pregunta: ¿Por qué la mujer del Rector necesita andar custodiada dentro del campus? ¿Quién autorizó que los fondos de todos los formoseños se usen para proteger a una persona cuyo único mérito en esa escena fue el hostigamiento? La imagen de la "custodia Lince" protegiendo la agresión es, tristemente, la síntesis perfecta de una gestión que parece haber perdido el rumbo ético.



