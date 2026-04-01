Escándalo en la UNAF: El comedor como privilegio y un despilfarro que nadie explica

La primera semana del servicio de "comedor" en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) cerró con un saldo que oscila entre el absurdo y la sospecha de irregularidades económicas. Lo que históricamente fue una política de bienestar para garantizar la permanencia estudiantil, se transformó este 2026 —por decisión unilateral del Rector Parmetler— en un sistema de exclusión diseñado a espaldas de la comunidad.

El dato es contundente: entre el 6 y el 10 de abril se cocinaron 1.400 viandas, pero debido a las trabas administrativas y las restricciones de acceso, solo se entregaron 220. La pregunta es inevitable: ¿Qué pasó con las 1.180 restantes? ¿Quién paga esas pérdidas?

Considerando que la universidad abona mensualmente un canon fijo de raciones, resta saber qué destino le da el "matrimonio rectoral" a esos sobrantes y quién absorbe el costo financiero de una gestión que prefiere el desperdicio antes que flexibilizar el acceso al hambre estudiantil.

Tomada en la "soledad de su despacho", la decisión de Parmetler rompió las reglas: los ingresantes y cursantes fueron borrados del mapa, dejando el beneficio solo para alumnos regulares bajo la cruel premisa de que “el comedor debe ganarse”.

A esto se suma el despropósito logístico: ignorando un edificio moderno y equipado dentro del predio, el Rector obligó a los estudiantes a trasladarse fuera del campus, al local "La Recova". Una medida que deja de lado al estudiante que corre entre clases y carece de medios para excursiones gastronómicas externas.

Las quejas se multiplican contra los "Riveros", vinculados familiarmente a la esposa del Rector. "Atienden con una soberbia insoportable", denuncian los alumnos. Este grupo decide arbitrariamente quién come y quién no, ejerciendo un control patrimonialista sobre un servicio social. Las actitudes altaneras de quienes se sienten "dueños" de la UNaF por vínculos sanguíneos han colmado la paciencia de un estamento ya castigado por el ajuste.

La UNaF se enfrenta a una encrucijada: recuperar su función social o consolidarse como una caja de resonancia para intereses privados y familiares. Los estudiantes ya comenzaron a organizarse; el hambre y el desprecio no se pueden ocultar bajo la alfombra de la oficina de Parmetler y su mujer.



