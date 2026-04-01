Los detuvieron por comprar chatarra sin autorización

· No tenían habilitación para ejercer la actividad, ni la documentación obligatoria del vehículo en el que se desplazaban

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas aprehendieron a dos tucumanos por comprar chatarra sin autorización y quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una causa contravencional.

El lunes último, alrededor de las 13:30 horas, personal dependiente de la Unidad Regional Cinco patrullaba la zona urbana cuando observaron la situación irregular.

Ante ello, los uniformados identificaron a los sujetos y verificaron sus datos personales a través de la base de la Dirección de Informática, constatando que no registraban pedidos de captura.

Luego se les solicitó la habilitación para ejercer la actividad y la documentación obligatoria de la camioneta Ford en la que circulaban, pero no las tenían.

Luego se secuestró el vehículo y trasladó a los involucrados hasta la dependencia policial, donde se inició una causa contravencional, con intervención de la Justicia provincial.