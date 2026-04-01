Los detuvieron por comprar chatarra sin autorización
· No tenían habilitación para ejercer la actividad, ni la documentación obligatoria del vehículo en el que se desplazaban
Efectivos de la Comisaría Las Lomitas aprehendieron a dos tucumanos por comprar chatarra sin autorización y quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco de una causa contravencional.
El lunes último, alrededor de las 13:30
horas, personal dependiente de la Unidad Regional Cinco patrullaba la zona
urbana cuando observaron la situación irregular.
Ante ello, los uniformados identificaron a
los sujetos y verificaron sus datos personales a través de la base de la
Dirección de Informática, constatando que no registraban pedidos de captura.
Luego se les solicitó la habilitación para
ejercer la actividad y la documentación obligatoria de la camioneta Ford en la
que circulaban, pero no las tenían.