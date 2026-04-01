Aprehendieron a tres hombres y esclarecieron un robo a mano armada en Villafañe

• Hubo allanamientos, con secuestro de droga y del vehículo utilizado en el ilícito

Efectivos policiales detuvieron a tres hombres en el marco de una causa por robo a mano armada, tras procedimientos realizados en Mayor Edmundo Villafañe, que incluyeron el secuestro de una camioneta, cocaína y un rifle de aire comprimido, entre otros elementos de interés en la investigación.

El delito se cometió el lunes último a las 6:50 horas, cuando una joven de 22 años fue sorprendida en el interior de su vivienda por tres sujetos, conocidos por sus antecedentes delictivos, quienes ingresaron por una puerta lateral sin medidas de seguridad.

Bajo amenazas con un arma de fuego, uno de los individuos la redujo violentamente y le exigió la entrega de dinero, se apoderó de 50.000 pesos, y todos los delincuentes se fueron del lugar en una camioneta Toyota Hilux.

A partir de la denuncia, personal policial inició una rápida y eficaz investigación que derivó en un allanamiento en el barrio Itatí.

En el lugar, uno de los imputados intentó resistirse y empuñó un rifle, pero a través de técnicas de mediación se calmó y se ingresó al domicilio, procediéndose a la detención de los tres involucrados.

Durante el procedimiento, se secuestró la camioneta Toyota Hilux, sindicada como la utilizada en el ilícito, además de un rifle de aire comprimido.

Luego se requisó el vehículo y se hallaron dinero en efectivo, un billete de moneda extranjera y un envoltorio con una sustancia blanquecina, que dio positivo a cocaína en la prueba con reactivos químicos.

En virtud de este hallazgo, se inició una causa paralela por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, en el que quedó imputado uno de los detenidos.

A todo esto, se realizaron nuevos allanamientos en domicilios vinculados a la causa; mientras que los tres aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se los notificó de su situación legal y quedaron alojados en la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.

No obstante, continúan las tareas de investigación para el total esclarecimiento del hecho.