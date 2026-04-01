El Gobernador y Vicegobernador acompañaron la “Carrera Azul”

La propuesta fue exitosa, tuvo gran convocatoria y se realizó en la Costanera capitalina.

El gobernador Gildo Insfrán y el vicegobernador Eber Solís acompañaron el desarrollo de la “Carrera Azul, la inclusión empieza en vos” una actividad organizada por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que se conmemoró el pasado 2 de abril.

La propuesta, que tuvo una gran convocatoria, se realizó en la tarde de este miércoles 8 en el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital y fue organizada por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), que es encabezada por la arquitecta y militante justicialista Blanca Denis.

La participación fue libre y gratuita y contó con dos distancias, un kilómetro y cinco kilómetros, desafíos a los cuales cientos de personas se sumaron.

De esta forma, una vez más la comunidad formoseña apoyó la idea de concientizar sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la importancia de la inclusión social, tarea en la que el Gobierno de Formosa trabaja arduamente desde sus diferentes organismos estatales.

“Lo más importante que tiene Formosa en su historia es su pueblo, el cual tiene un gran espíritu solidario y en donde persiste la paz social, algo que debemos cuidar y mantener”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el vicegobernador Solís.

“El Gobierno de Formosa siempre ha trabajado en la inclusión y es por ello que acá no hay espacio ni lugar para las diferencias y, en el caso que se de alguna situación complicada hay que buscar la forma de poder solucionarla, de lograr esa inclusión, para así seguir alcanzando la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, como ser la escuela, el trabajo, en la convivencia en general”, acentuó.

El gobernador Insfrán y el vicegobernador Solís, recorrieron el lugar, saludaron a los participantes de la carrera, se sacaron fotos y compartieron agradables momentos.



