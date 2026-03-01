La IV edición de la Fiesta del Pastelito Herradureño fue un gran éxito

Esta fiesta local se está posicionando a nivel provincial y expone a sus mejores talentos gastronómicos, quienes, edición tras edición, se lucen utilizando nuevos ingredientes locales, pero siempre conservando la calidad.

En la tarde del sábado 19, en la Plaza Unidad Nacional de la localidad Herradura, se desarrolló la IV Fiesta del Pastelito Herradureño con la participación de gastronómicos artistas locales que marcaron una jornada llena de música, danza y tradición.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), dialogó con el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder y destacó el hecho de que esta nueva edición se haya desarrollado con éxito, al igual que las anteriores.

Recordó que “desde la primera fiesta del pastelito, se fortaleció esta actividad, tanto que los emprendedores están aventurándose en vender el producto en otros lugares, como en la ciudades de Formosa y de Clorinda”.

“Se está trabajando con la Subsecretaría de Empleo en establecer la marca del pastelito herradureño”, adelantó.

Finalmente, declaró estar “muy conforme por la participación de las personas y con el Gobierno de Formosa, quien, incondicionalmente siempre apoya estos eventos que fortalecen el turismo en Herradura”.

*Jurado*

El chef Alejandro Aquino, uno de los jurados de esta fiesta, comentó a la Agencia los criterios utilizados a la hora de evaluar.

Detalló que “se tienen en cuenta varios puntos, como la presentación, la higiene personal, la creatividad del relleno, la presentación del hojaldre”.

“Elaboraron pastelitos con palta, guayaba, frutas que hasta hace poco tiempo se las veía en el piso y no eran utilizadas, al contrario, eran desperdiciadas”, contó.

Sin embargo, agregó que “hoy ya es algo cultural, y las personas empiezan a utilizar y a devolverle el valor a lo nuestro, a nuestras raíces”.

“Este año se vieron muchas opciones, como pastelitos sin tacc, lo que llama mucho la atención, porque el hacer esta masa lleva mucho trabajo y el hojaldre es demasiado difícil”, explicó.

También, realzó que “se realizaron pastelitos al estilo copetín, idea muy innovadora que es la primera vez que veo y me pareció muy buena”.

“La verdad es que otro año más en donde hay un abanico impresionante de opciones”, cerró.







