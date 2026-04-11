Fuerte preocupación por “la desinversión absoluta del Estado nacional” en infraestructura vial

En ello coincidieron todos los administradores de las Vialidades provinciales y los gremios que representan a los trabajadores viales, quienes también mantuvieron un encuentro con el gobernador de Formosa.

La nueva comisión directiva de la Federación Argentina de Trabajadores Viales visitó la provincia de Formosa y se reunió con el gobernador Gildo Insfrán el jueves 9. También ese día fue la reunión regional de la Federación Vial Argentina (FVA) en la provincia.

Durante el encuentro con el gobernador Insfrán dialogaron sobre “distintos rubros, sobre todo, lo vinculado a la infraestructura vial”, es decir que se trataron varios temas, pero principalmente el foco estuvo puesto “en la realidad nacional y la preocupación por la desinversión absoluta del Estado nacional”.

Así lo advirtió el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). En lo que va de la gestión del presidente Javier Milei, se alertó sobre el hecho de que no se ha impulsado ninguna obra nueva ni muchos menos se ha realizado el mantenimiento de la infraestructura instalada.

Ante esto, todos los administradores de las Vialidades provinciales y los gremios que representan a los trabajadores viales compartieron la necesidad de cambiar de forma urgente este crítico panorama.

Mirada federal

En ese sentido, también en la reunión con el gobernador Insfrán, señaló el ingeniero Caffa que se puso de relieve “lo que significó para Formosa tener en su momento un Gobierno con una mirada federal, hacia el interior, como fue el de la Presidencia de Néstor Kirchner”.

Puntualmente, a lo que fue la firma del Acta de Reparación Histórica, en el año 2003, entre el jefe de Estado santacruceño y el mandatario formoseño, puesto que ese es un claro ejemplo de lo que se logra cuando existen políticas federales, ya que este hito histórico permitió “triplicar los kilómetros pavimentados”.

Distintas intervenciones en rutas provinciales

En otro orden de temas se refirió a la marcha de las obras viales, que son “de distintos tipos de intervención en la provincia”.

Detalló que en estos momentos se está trabajando en la Ruta Provincial N° 1, donde se ejecutan bacheos superficiales y profundos, así como también sellado de fisuras. Del mismo modo, en la RP N° 28, en el tramo que va desde Posta Cambio Zalazar a Las Lomitas, se acciona de la misma manera.

Al igual que “después se continuará con la RP N° 26 y 24, según una planificación realizada por el organismo”, resaltó. Asimismo, en la RP N° 9, entre Mansilla y El Colorado, del mismo modo se ejecutan tareas.

En ese sentido, apuntó que estas obras se ejecutan a través de empresas contratistas, mientras que, por distintos Distritos Jurisdiccionales, por ejemplo, en el caso del Distrito Centro, con sede en Pirané, se sigue en lo que es la RP N°16, 3 Sur y Norte.

Y añadió aquí el titular de Vialidad Provincial que “se trata de distintos tipos de intervención de acuerdo a que la calzada sea con pavimento asfáltico, estabilizado granular o caminos de tierra”.

Después fue consultado por los trabajos que se terminaron de realizar en cuanto al reemplazo total de las compuertas y de los sistemas de izajes del inicio del Canal Rivira, que está en la progresiva tomando Las Lomitas, 35 kilómetros y medio, cerca del terraplén sur del Bañado La Estrella.

“Allí –pormenorizó- tenemos esta obra que es de hormigón armado con cuatro compuertas que permiten la alimentación desde el Bañado al Canal Rivira”, mediante el cual se derivan las aguas, por un lado, a Las Lomitas.

A lo que suma “otra obra importante que es la partidora, ubicada en el kilómetro 26 de la RP N° 28, que deriva al sistema de Monte Lindo, así como al de Cacique Coquero y Canal Monte Lindo”. Esta es la primera obra donde ingresa todo el caudal que después se distribuye por estos distintos canales mencionados.

Por último, puso en relieve que “es una inversión muy importante la que ha realizado el Gobierno de Formosa”, mediante la cual “ha colocado compuertas y sistemas de izajes totalmente nuevos de acuerdo a un plan de mantenimiento que está dentro también de lo que es el manejo de los recursos hídricos”.















